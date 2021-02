Edith Tapia revela que padeció cáncer al pulmón: “Sufrí muchísimo”

Durante una entrevista con Gino Tassara, director de cine y teatro de Sinargollas, Edith Tapia abrió su corazón y reveló varios momentos difíciles que le tocó atravesar.

Durante la charla, la cual se dio a través de un video publicado en el Instagram de Tassara, la mamá de Guty Carrera confesó que padeció cáncer de pulmón, y contó cómo lo superó.

Edith Tapia hizo está emotiva confesión sobre su salud al recordar los tres momentos más duros que atravesó en su vida.

“Los momentos más duros de mi vida han sido cuando pasó el escándalo de Guty (denunciado por supuesta agresión por su expareja Alejandra Baigorria), cuando falleció mi mamá y cuando me descubrieron un tumor en el pulmón. Esos tres momentos en mi vida son los que me han marcado, que han sido difíciles y me han enseñado mucho en la vida”, comentó la actriz.

Tras su confesión, Gino Tassara quiso que le explicara un poco más de la enfermedad que padeció y cómo logró derrotarla.

“Es un tema que no me gusta hablar porque siento que tocar temas de enfermedad te debilitan. Cuando me dicen que tengo ‘el A más B’, en ese momento me dije que no lo voy a permitir porque tengo muchos planes, quiero vivir e hice un plan de acción. Lo primero que hice fue limpiarme y purificarme, dejé todas las comidas chatarra y con preservantes, decidí por todo lo natural y bajé en mes y medio como 15 kilos. Empecé a hacer pilates, alimentación sana y cuando volví a mi consulta, el médico se quedó con la boca abierta porque el ‘A más B’ que tenía ya no lo veía”, explicó.

Ante esto, el productor le consultó que significaba “A más B”, a lo que Edith Tapia le respondió que se trataba de un “tumor con pulmón con cáncer, lo digo así porque no me gusta mencionar esta enfermedad, está cancelado en mi mente y no existe.

Asimismo, la modelo peruana comentó que prefirió no contar sobre su enfermedad, ya que para ella era un proceso muy complicado.

“Sinceramente fue duro, sufrí muchísimo, no lo sabía mucha gente solo mi hermana que fue mi soporte, dos amigas y Gino (Tassara). Sabía muy poca gente de mi familia porque es algo que yo tenía que solucionar y es algo con lo que lucho día a día, el 2020 fue muy duro porque temía contagiarme y tener que ir a una clínica, pero he sabido cuidarme, por eso me gusta difundir mensajes en redes que ‘Sí podemos’”, refirió.

Finalmente, Edith Tapia aseguró que aún tiene un tumor, pero no es maligno.

