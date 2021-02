Amy Gutiérrez habla sobre su ruptura con el bailarín Álvaro Peralta

La cantante de salsa Amy Guriérrez realizó un Instagram Live con Daniela Darcourt, en el cual habló acerca de su comentada ruptura con el bailarín Álvaro Peralta. Durante la conversación, la exvocalista de You Salsa no brindó detalles sobre su romance; sin embargo, señaló la importancia de aprender siempre sobre las experiencias sentimentales que uno vive.

“Yo prefiero no hablar de mi vida privada, pero de todo se aprende. Todos cometemos errores, todos sufrimos y todos lloramos, pero al final si esa persona está destinada para estar contigo, siempre el universo va a conspirar para que terminen juntos y sino es para ti, el universo va a conspirar para que no vuelvan a juntarse”, precisó la artista, quien debutó como actriz en la telenovela Princesas.

Amy Gutiérrez habla de su separación de Álvaro Peralta

En otro momento, Amy Gutiérrez aseveró en Instagram que es una persona segura de sus decisiones, por lo que se encuentra tranquila y disfrutando de todo lo bueno que le ha dado la vida. “No soy perfecta y me equivoco también, pero soy muy consciente de lo que quiero y con quien quiero”, detalló, tras separarse de Álvaro Peralta.

Álvaro Peralta confirma separación de Amy Gutiérrez

Hace unos días, Álvaro Peralta dio a conocer públicamente que ya no mantiene una relación sentimental con Amy Gutiérrez. A través de sus historias de Instagram, el bailarín contó que él y la cantante decidieron no continuar con el romance hace un mes, aunque no detalló los motivos de la ruptura.

“Ella ya lo dijo. Desde hace un mes, aproximadamente, ya no estamos juntos”, aseveró el artista, al ser interrogado por uno de sus seguidores en Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.