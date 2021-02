Xoana González tras dar positivo para coronavirus: “Me cuidé como nadie”

Xoana González compartió su desconcierto con todos sus seguidores tras revelar que se contagió de la COVID-19, pese a que se cuidó minuciosamente.

Por medio de sus redes sociales, la modelo argentina contó que presentó algunos síntomas del coronavirus y que por eso decidió someterse a una prueba antígena para confirmar si había contraído la temible enfermedad.

“Ayer pasé una noche media rara, me duele muchísimo la garganta, así que bueno ahora en un rato me vienen a hacer la antígena a ver qué onda. Es que me niego, pero también hay que ser super responsables con esta enfermedad. Si hay síntomas, hay que hisoparse”, detalló Xoana en sus historias de Instagram.

Además, González mencionó que entre los síntomas característicos que presentó se destacó la pérdida del gusto, el cual identificó cuando probó una fruta y no logró sentir el sabor.

Asimismo, tras someterse a la prueba de descarte de la COVID-19, la modelo confirmó que dio positivo para el coronavirus y lamentó que se haya contagiado pese a todos los cuidados que tuvo.

“Me cuidé como nadie. ¿Alguien alguna vez me vio en un privadito o en Punta Hermosa en una juerga? ¿Para qué me cuidé todo este tiempo?”, se cuestionó Xoana González bastante contrariada por haber contraído el virus.

