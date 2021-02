Thalía se une al peligroso Silhouette Challenge en TikTok

La cantante mexicana Thalía se unió al Silhouette challenge, el más reciente reto de TikTok que consiste en bailar primero con ropa suelta y luego aparecer con un vestuario mucho más ceñido, o al desnudo, bajo un filtro rojo que altera la imagen y solo deja ver la silueta negra de quien baila.

En su grabación, la interprete se muestra en su cuarto de baño, con un pijama ancho de tela satinada mientras se lava los dientes. De fondo se escucha el tema “Put your head on my shoulder”, de Guilia Di Nicolantino. De pronto, la cantante se acerca a la cámara y la música se ralentiza. Es entonces cuando surge el filtro rojo y se ve su silueta realizando movimientos lentos y sensuales.

“Me encanta este trend, pero siempre me caigo”, se lee en el video publicado en su cuenta oficial de TikTok y que ya suma casi dos millones de reproducciones.

Aunque este viral comenzó para muchos usuarios como un desafío divertido e inocente, se ha convertido en un problema de alarma a nivel internacional, ya que pueden hallarse centenares de tutoriales para eliminar el filtro rojo.

En el clip, se distingue que Thalía lleva puesto una especie de corsé, pero hay quienes han realizado sus videos sin nada de ropa, lo que los convierte en posibles víctimas de una violación a su intimidad.

“Obviamente no los voy a enlazar, pero hay videos por todo YouTube que ofrecen tutoriales para quitar el filtro rojo en el reto de TikTok Silhouette challenge, en el que las mujeres bailan desnudas o parcialmente desnudas. Esto es una enorme violación consentida (de la privacidad) y YouTube debería retirarlos lo más pronto posible”, escribió Ej Dickson, redactora de la revista Rolling Stone.

La redactora de la Rolling Stone advierte sobre los peligros de este nuevo challenge. Foto: Twitter

TikTok aún no se ha pronunciado sobre el Silhouette challenge; sin embargo, la plataforma estaría evaluando eliminarlo, según informaron medios especializados. La cantante mexicana, por su parte, no ha eliminado el video de su perfil.

