Regina Alcóver se despide de Osvaldo Cattone: “Un aplauso grande al cielo”

El teatro está de duelo por el lamentable fallecimiento de Osvaldo Cattone, quien a sus 88 años dejó de existir este 8 de febrero.

Fue su fiel amiga Regina Alcóver quien dio la triste noticia durante la emisión de su programa en Radio Felicidad, donde le dedicó unas sentidas palabras de despedida y no pudo evitar quebrarse al recordar al gran gestor teatral.

“Hace muchos años, cuando entré a la radio… Me cuesta decir esto… Al poco tiempo murió mi mamá, yo quería llorar… Yo le prometí a Osvaldo que no lloraría si él se iba, pero son 50 años de amistad y no es sencillo”, dijo luego de anunciar el deceso de Osvaldo Cattone.

“Cuando murió mi mamá, en el 2009, me lo dijeron cuando estaba trabajando en la radio y tuve que anunciarlo y dije: ‘Mi mamá diría el show debe continuar’… Pero esta vez es fuerte igual porque se fue un hermano... Es más que un hermano de toda la vida”, agregó.

Asimismo, Alcóver pidió a los medios de comunicación que tengan comprensión para Maki Arana, administradora del Teatro Marsano, quien, según mencionó, “es como su hija” y ella “y toda su familia han sido tan fuertes, pero están destruidos ahora”.

La madre de Gian Marco Zignago también conto que el actor fue internado en una clínica y aclaró que no fue por el coronavirus.

“Es tristísimo, ha sufrido mucho, hemos sufrido con él (...) vamos a orar todos los que lo amamos en vida y que lo vamos a llevar en nuestro corazón hasta nuestro último día”, sostuvo la actriz.

“Un aplauso grande, grande al cielo, solo les pido eso, oración y un aplauso grande porque se lo merece, dio tanto al teatro peruano, tanto (…) Te quiero Osvaldo, te quiero siempre, te quiero en el aire, te quiero en espíritu, te quiero en corazón y te agradezco tanto todo lo que hiciste por mí, te lo agradezco con toda el alma”, indicó.

Finalmente, le dio el último adiós y lamentó no haber podido despedirlo.

“Que descanses en paz, pero que con la alegría y la fuerza que tenías nos vas hacer una revolución desde el cielo y vas a hacer teatro desde allá arriba, estoy segura (…) Un beso al cielo Osvaldo, un abrazo con toda el alma y me da mucho pena no haberte podido despedir”, concluyó Regina Alcóver.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.