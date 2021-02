Osvaldo Cattone, artista que dedicó gran parte de su trayectoria al desarrollo de la actividad teatral en el Perú, dejó de existir este lunes 8 de febrero. Su partida fue lamentada por varios de los actores más reconocidos del medio, quienes actuaron a su lado o bajo su dirección.

El recordado productor argentino y fundador del Teatro Marsano nos dejó memorables representaciones como actor y como director de un gran número de obras. A continuación, repasamos su vida, sus logros y su fuerte vínculo con nuestro país.

¿Quién es Osvaldo Cattone?

Osvaldo Cattone fue un actor, director y productor teatral argentino que realizó gran parte de su trayectoria en Perú, donde participó en televisión y teatro e impulsó las artes escénicas desde la dirección del Teatro Marsano.

Biografía de Osvaldo Cattone

Osvaldo Inocencio Cattone Ripamonti nació un 17 de enero de 1933 en Buenos Aires, Argentina. Participó en diversas obras teatrales desde su niñez y estudió literatura en su tierra natal.

En 1954, el joven Cattone se trasladó a Italia, donde estudió por cuatro años en la reconocida Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico; el actor fue el primer sudamericano en graduarse con diploma de dicha institución. Luego, regresó a Argentina, donde participó en los montajes de obras como La visita de la anciana dama, Borrasca y Lysistrata.

También actuó en telenovelas y series de su país natal, como Una vida para amarte y Carola y Carolina. En 1971, coprotagonizó Nino y Así amaban los héroes.

Dos años después, en 1973, Cattone llegó al Perú para coprotagonizar la telenovela Me llaman Gorrión. Desde entonces, el argentino se quedó en Lima, donde dirigió y actuó en decenas de obras de teatro. En julio de 1976, fue nombrado director del naciente Teatro Marsano, con el cual se lo asoció por muchos años hasta su muerte en 2021.

“Acá (en el Perú) he formado mi grupo, mi casa. Es probable que yo haya hecho algo, que yo haya sembrado acá, y la cosecha ha sido buena. No soy un hombre rico porque no quise serlo. Mi fortuna es el teatro”, sostuvo en una entrevista con Domingo en 2017.

Osvaldo Cattone tuvo una larga carrera como director y actor en el Perú. Foto: John Michael Ramon / La República

¿De qué falleció Osvaldo Cattone?

A finales del 2020, Osvaldo Cattone tuvo que ser internado en una Unidad de Cuidados Intensivos por un cuadro severo de prostatitis aguda, enfermedad con la que fue diagnosticado dos años antes. Con los días, el director teatral logró recuperarse, pero su situación se agravó posteriormente y ya no pudo resistir los estragos de dicho mal.

¿A los cuántos años falleció Osvaldo Cattone?

Osvaldo Cattone tenía 88 años cuando falleció el 8 de febrero de 2021.

Obras de Osvaldo Cattone

Osvaldo Cattone dirigió decenas de obras de teatro en el Perú. Algunas de las más conocidas son:

Los ojos llenos de amor (1974)

El último de los amantes ardientes (1989, 2009)

Escenas de la vida conyugal (1989, 2012)

Un Don Juan en el infierno (1990, 2011)

Brujas (1991, 1993, 2003, 2017-2018)

Cómo vivir sin un hombre y no morir en el intento (1998, 2010)

Los monólogos de la vagina (2001, 2008, 2016)

Matrimonio a la peruana (2007-2008)

Cabaret (2009)

Mi más sentido sexo (2011)

8 mujeres (2012)

Querido mentiroso (2015)

La vida color de rosa (2016)

El té de las cinco (2017).

Osvaldo Cattone en La vida color de rosa, obra que también dirigió. Foto: El Popular

Asimismo, también destacó como actor en varias obras, entre las cuales resaltan:

Los ojos llenos de amor (1974)

Equus (1977)

El hombre de la Mancha (1979 y 1988)

Cattone de punta a punta (1985-1986)

Annie (1987-1988 y 1997)

Matrimonio… y algo más (2000)

Justo en lo mejor de mi vida (2005 y 2015)

Dos por uno, negociemos (2010)

Duelo de ángeles (2012)

El padre (2017).

Osvaldo Cattone en El padre. Foto: La República

Osvaldo Cattone y el Teatro Marsano

Osvaldo Cattone fue designado director del Teatro Marsano en 1976, entonces próximo a inaugurarse. Para dicha ocasión, montó la obra Aleluya, aleluya. Fue en este lugar donde el artista dirigió gran cantidad de obras, entre ellas Brujas, Escenas de la vida conyugal, Los monólogos de la vagina y Querido mentiroso.

Para el 2021, Cattone tenía proyectado estrenar allí El rey se muere, en lo que hubiera sido su regreso a los escenarios; sin embargo, falleció antes de poder concretar dicha obra.

