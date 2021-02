Novio de Britney Spears le demuestra su respaldo tras estreno de documental

La cantante Britney Spears es la protgonista de un nuevo documental que aborda diversos aspectos de su vida: desde sus inicios en la música hasta el juicio por la tutela legal con su padre.

El proyecto audiovisual titulado Framing Britney Spears recoge testimonios de allegados a la artista pop y cuenta la historia de cómo Jamie Spears, padre de la famosa, se apoderó de su fortuna de 60 millones de dólares, su casa y sus tarjetas de crédito.

Tras el debate que surgió en las redes sobre el tema, el novio de la cantante, Sam Asghari, publicó un fuerte mensaje en sus historias de Instagram. Acusó al progenitor de Spears de controlar su relación.

“Es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos... En mi opinión, Jamie Spears es un idiota total. Pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y libertad”, manifestó el modelo iraní en la red social.

La pareja de la cantante se pronunció tras el estreno del documental. Foto: captura Instagram / Sam Asghari

Horas antes, Sam Asghari, de 27 años, declaró para la revista People. Allí, aseguró que desea lo mejor para la intérprete de “Baby one more time”

“Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y asombroso juntos. Siempre he querido lo mejor para mi media naranja, y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece”, agregó el novio de la cantante.

Britney Spears y Sam Asghari mantienen cinco años de relación amorosa. Ambos se conocieron en las grabaciones del videoclip “Slumber Party” en el 2016.

