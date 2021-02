Mauri Stern a ‘Sandro’ en Yo soy: “Lograste tocar cada fibra de mi corazón”

Tras el esperado enfrentamiento final entre los imitadores de Sandro y Marilyn Manson, Mauri Stern protagonizó un emotivo momento en Yo soy, grandes batallas. En la edición del lunes 8 de febrero, el polémico jurado habló, con gran entusiasmo, sobre la presentación que ofreció Tony Cam con el tema “El maniquí”.

El exintegrante de Magneto destacó el gran nivel actoral del participante para transmitir el profundo dolor de la letra de su canción. De esta forma, quedó atrás la polémica que se generó cuando Mauri no comentó el show que ofreció ’Sandro’ con “Rosa... Rosa” en Yo soy el sábado 6 de febrero.

“Lo que tú nos diste en ese espacio de hablarnos, de mostrar el nivel de actor que tú eres, de transmitir en un momento de pandemia ese dolor, lograste tocar cada fibra de mi corazón y, seguramente, del pueblo del Perú y de toda Latinoamérica, eso fue una belleza”, manifestó el jurado.

Al escuchar las palabras de Mauri Stern, Tony Cam se conmovió y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento por el reconocimiento a su trabajo.

Mauri Stern se disculpa por no comentar show de ‘Sandro’

Mauri Stern explicó por qué no comentó la presentación que dio ‘Sandro’ en el escenario de Yo soy el pasado sábado 6 de febrero, mediante sus historias en Instagram. “Los escucho, tienen razón. Ayer (6 de febrero) se me fue el tiempo y no hablé de ‘Sandro’, ahí les va: maravilloso, precioso, gran, gran imitador y contrincante de Yo soy. ¡Los quiero!”, fueron las palabras del cantante, bailarín y productor musical.

Mauri Stern explica por qué no opinó sobre show de 'Sandro' en Yo soy

