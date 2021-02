Mary Wilson, cofundadora y cantante de The Supremes, fallece a los 76 años

Con 76 años, Mary Wilson falleció en su domicilio en Henderson en el estado de Nevada. La muerte fue anunciada por su representante Jay Schwartz, pero todavía no se han hecho públicos los detalles de la causa del deceso.

Cuando tenía apenas 15 años, Wilson comenzó su carrera musical con la fundación del grupo The Primettes en 1959. Dos años más tarde, tras la salida de una de las integrantes, se consolidaría el popular trío The Supremes junto con Florence Ballard y Diana Ross.

Conformada únicamente por mujeres afroamericanas, la agrupación tuvo entre sus mayores éxitos las canciones “Baby love” y “You can’t hurry love”. Adempas, lograron hasta 12 números uno en las listas de música norteamericanas. Con la salida de Wilson, el grupo se desintegró en 1977.

La cantante alcanzó también grandes ventas como autora en The New York Times gracias a su autobiografía Dreamgirl: my Life as a supreme, donde reveló los abusos de la disquera Motown records, que obligó a las artistas a abandonar sus ideales de liberación afroamericana para interpretar temas comerciales.

Su libro sirvió de inspiración para la laureada película Dreamgirls, ganadora de dos Premios Óscar y tres Globos de Oro.

La familia de Wilson anunció que ofrecerán un funeral privado debido a la pandemia de la COVID-19, pero esperan realizar una celebración conmemorativa más adelante.

