Yo soy usará Autotune tras discusión entre Tony Succar y Mauri Stern

La polémica discusión entre Tony Succar y Mauri Stern, miembros del jurado de Yo soy, grandes batallas, ha generado que el programa de imitación haga un giro en las presentaciones.

El percusionista peruano recomendó usar el modificador de voz Autotune para los imitadores de cantantes urbanos, mientras que el integrante de Magneto se opuso a utilizar ese arreglo musical por considerarlo poco profesional.

Sin embargo, Sebastián Martins, el productor de Yo soy, confirmó que el concurso comenzará a usar Autotune durante las presentaciones de esta edición 2021.

“Después de largas coordinaciones con Tony Succar, confirmado, ¡mañana habrá Autotune en Yo Soy”, expresó el comunicador en sus historias de Instagram.

“El aporte de Tony al programa va más allá de su rol como jurado. Su compromiso con la escena local es admirable. ¡Eres grande Tony! Muy agradecidos. Seguimos creciendo”, agregó.

La publicación fue compartida por Tony Succar, quien agradeció haber sido parte de esta decisión que cambiará el show de Yo soy, grandes batallas. “Sebastián Martins eres un gran productor hermano. Gracias por la oportunidad de aportar mi granito de arena. ¡Vamos Perú!”, expresó el músico peruano.

Por su parte, Mauri Stern demostró que dejó de lado sus opiniones divididas con Tony Succar y se amistaron en el hotel donde ambos se hospedan.

“Siempre siempre el cariño y la amistad antes que cualquier diferencia de trabajo. Tony Succar te veo más tarde para hablar y limpiar... no worries (no te preocupes). It’s a new day (Es un nuevo día)”, se lee en el mensaje del también productor mexicano.

