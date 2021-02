The Weeknd deslució con su presentación en el Super Bowl LV

La noche desde domingo 7 de febrero, The Weeknd se convirtió en tendencia en Twitter, ante la expectativa que generaba su presentación en el medio tiempo del mega evento deportivo Super Bowl LV, y cuya realización costó 7 millones de dólares cubiertos por el artista canadiense, quien además no cobró por subir a escena.

No obstante, en los minutos iniciales falló el sonido mientras Abel Makkonen Tesfaye (su nombre real) entonaba su éxito del 2016, “Starboy”, para continuar luego con “The Hills” (2015).

Si bien el espectáculo resultó impresionante en muchos aspectos, no pasó desapercibido que a The Weeknd le faltó el aire en algunas partes, además de parecer nervioso.

“El talento de TheWeeknd no se cuestiona, pero siempre se espera algo espectacular en el #HalfTimeShow que la verdad hoy no se vio así, además el sonido no fue bueno”, escribió un usuario en Twitter.

Incluso la estrella colombiana de reggaetón Maluma, con quien The Weeknd colaboró en el remix de “Hawai” (2020), dejó un comentario al respecto.

“Muy duro todo, pero faltó ‘Hawai’ remix”, escribió el intérprete de “Cuatro Babys” y “Parce”.

7.2.2021 | Tweet de Maluma sobre la presentación de The Weeknd. Foto: captura Maluma / Twitter

¿Qué canciones interpretó The Weeknd en el Super Bowl 2021?

La estrella canadiense salió al escenario del Raymond James Stadium para interpretar siete de sus temas más exitosos, que inició con “Starboy”, seguida por “The Hills”.

Luego vino “I can’t feel my face” del álbum The beauty behind the madness (2015). Siguió con “I feel it coming” (2017), canción realizada con el dúo Daft Punk.

Continuó con “Save your tears”, del disco After Hours, lanzado en marzo del 2020. Y antes del cierre, cantó “Earned it” de la película Cincuenta sombras de Grey (2015).

Para el gran final, The Weeknd reservó “Blinding lights”, la canción más escuchada del 2020 en Spotify.

