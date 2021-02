Super Bowl: Miley Cyrus se emociona al cantar “Wrecking Ball”

Miley Cyrus se ha convertido en tendencia en Twitter con su presentación en el escenario del show previo al Super Bowl, evento deportivo de la NFL que se llevó a cabo en Tampa, Florida (Estados Unidos), el domingo 7 de febrero.

La exestrella de Disney realizó una presentación dividida en dos partes, siento la segunda la más emotiva cuando se le quebró la voz al cantar los versos de “Wrecking Ball”, canción que lanzó en 2013, después de haber terminado su relación de cuatro años con la estrella de Hollywood, Liam Hemsworth.

“I never meant to star a war (nunca quise iniciar una guerra)”, “Don’t You ever say I just walked away, I Will always want you (Nunca digas que solamente me fui, yo siempre te amaré)”, entonó Miley Cyrus con lágrimas en los ojos.

“Cantando esta canción, acerca de sentirse totalmente rota, me hace recordar cuánto amo de cantar en vivo y es que logro que ustedes se identifiquen con mi música. Cada quién sufre de distintas maneras […] A veces me muestro con mi armadura y mucha brillantina, pero también tengo un corazón sensible”, explicó la artista.

Luego de ello y continuando con el tributo a sus grandes éxitos, Miley Cyrus interpretó, también con emoción en la voz, “The Climb”, tema de Hannah Montana: La película (2009).

Miley Cyrus rinde homenaje a los grandes clásicos

Previamente, durante su primera entrada a escena (vestida de porrista), interpretó un popurrí de covers de clásicos como “Hey Mickey” de Toni Basil (1981), “Jolene” de Dolly Parton (1974), “Head Like a Hole” de Nine Inch Nails (1989), “Rebel Girl” de Bikini Kill (1992), “Heart of Glass” de Blondie (1978).

Finalizó cantando a dúo “White Wedding” (1982) junto a Billy Idol, autor e intérprete original del tema.

