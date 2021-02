Osvaldo Cattone le dedicó más de 50 años de su vida al arte y al teatro. El actor argentino, conocido como una leyenda del teatro Marsano, falleció este lunes 8 de febrero, según informó la actriz Regina Alcóver.

En la última entrevista que concedió a La República, el artista habló sobre la importancia de la apreciación cultural y los motivos que lo llevaron a rechazar ser parte de una serie de televisión.

“Yo veo que mis empleadas, que hace años que están conmigo –tengo un servicio de 45 años, se han jubilado en casa–, me doy cuenta de que ven telenovelas, que no salen de Al fondo hay sitio. Las invito al teatro gratis y no vienen, se aburren... Creo que es un problema cultural. Ellos han ‘mamado’ desde chicos eso. Si a mí mismo me dicen: “Señor, ¿por qué no trabaja usted en Quinceañera?”, porque ven que Michelle Alexander me llama”, declaró el fallecido actor a inicios del 2020.

Osvaldo Cattone contó que no aceptó volver a la televisión debido a que no necesitaba conseguir más fama en el país, pues su larga trayectoria lo respaldaba. Además, negó que su decisión haya tenido relación con el contenido de la productora.

“Yo soy un caso bastante atípico en Lima, que solamente con el teatro me he hecho un pequeño nombre, la gente sabe quién soy sin necesidad de tener que pasar por cosas que no me gustan... Ahora te diría que es por el ritmo agotador, a mí me gusta levantarme al mediodía. Pero tampoco me gusta lo que me proponen”, respondió.

Osvaldo Cattone le dedicó más de 50 años de su vida al arte y al teatro. Foto: difusión

El director de teatro iba a estrenar la obra El rey se muere, donde él era el protagonista; sin embargo, empezó la pandemia en el país y la puesta en escena no vio la luz. La última obra en la que participó se presentó en el 2019 y se tituló El Padre.

