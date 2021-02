Jorge Benavides revela qué le dijo Magaly cuando vio su parodia por primera vez

Jorge Benavides regresa a la televisión peruana este sábado 13 de febrero por la señal de ATV después de varias semanas de ausencia. El humorista brindó una entrevista para el dominical Día D, donde confesó varias experiencias a lo largo de su carrera artística.

Una de las anécdotas que recordó fue cuando se encontró por primera vez con Magaly Medina en el programa Hablemos claro en 1999. En ese entonces, él presentaba una parodia sobre ella, a la que llamaba ‘Mascaly’.

Jorge Benavides reveló que la presentadora de Magaly TV, la firme se le acercó durante el detrás de cámaras para hacerle saber cuál era su crítica sobre el personaje.

Según cuenta el cómico, Magaly Medina se mostró inconforme con la caracterización de su parodia. “Yo creo que sí (le molestó). Hay un video de cuando fue el primer encuentro con ella, se asusta cuando me ve y después me dice detrás de cámara: ‘me gusta tu trabajo, pero yo no soy tan fea’”, declaró el humorista para el dominical.

Jorge Benavides habla sobre sus inicios en la televisión

El actor cómico recordó que su primera aparición en la televisión sucedió cuando apenas era un niño. Llegó hasta el set de Yola Polastry para ser parte de un show infantil, sin pensar que desde allí empezaría su aventura en la pantalla chica. “Mi ilusión era cantar. Soñaba que, en algún momento, iba a ser parte del programa de Yola Polastry”, contó.

