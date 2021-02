Christian Nodal: “Los conciertos virtuales van a continuar”

Con ‘Adiós amor’ (2017), Christian Nodal tiene más de mil millones de reproducciones en YouTube. El novio de Belinda ha vuelto a popularizar la música mexicana. “Gracias a las plataformas digitales. Creo que en la nueva era tiene alcances mucho más lejanos”, señala. Con la ranchera ‘Dime cómo quieres’ también logró un espacio en las radios a fines del 2020 y competirá en los Grammy americanos por su disco AYAYAY!

“Los premios son un halago porque a mamá nunca le di un doctorado, un certificado de que ya soy alguien preparado por la escuela, pero aquí tengo mis tres Latin Grammy que representan que me esmero. Es una academia de puros monstruos musicales que escuchan tu música y la califican, y se siente muy bonito que mi música sea escuchada por ellos y ojalá lo pueda traer a México”, comenta por Zoom.

Presentado en su país como “ el creador de la nueva era del mariachi ”, Nodal a sus 22 años compite en la categoría mejor álbum de música regional mexicana. “Yo siento que don Vicente Fernández es una leyenda y merece todo el respeto. En México hubo una etapa en que (las rancheras) no estaban pegando en la radio. Se retiró Juan Gabriel y por lo tanto no había exponentes de la música mariachi. Yo siento que tomo las reglas básicas de don Vicente: meterle mucho sentimiento a cantar”.

Por otro lado, Nodal es del grupo de artistas que prefieren aplazar las presentaciones masivas por el Covid-19. “Yo prefiero esperar a que la situación se calme para poder dar un show que sea impactante. En México está el rumor de que van a permitir conciertos de 50% y al 30% (de aforo), pero preferiría aguantar a que todo se controle y que la gente esté a salvo. Los shows virtuales se hacen con distancia y todo sale perfecto, vamos a seguir haciendo esos shows”.

Tras el fallecimiento de su tío, pidió a sus seguidores ser “conscientes” y cumplir con los protocolos. “Todo el mundo piensa que a uno nunca le va a pasar, (pero) ya falleció una persona que yo amaba mucho. Siempre me he cuidado, no salgo de mi casa ni de la casa de mi mujer, me estoy haciendo pruebas constantemente y siempre le pido a mi equipo que se hagan las pruebas. Hay que ser responsables, porque ya un beso o un abrazo es un arma letal. Sé que ganan las ganas de salir a tomar con los amigos o ir a platicar con la familia, pero es un gran riesgo. Hasta que no te pasa, no valoras las cosas ni te das cuenta de lo grave que es”.

