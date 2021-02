Artistas lamentan la muerte de Osvaldo Cattone, actor y director de teatro

Osvaldo Cattone ha fallecido y con él se ha ido una parte de la historia del teatro nacional. El actor argentino y director de obras teatrales dejó de existir este lunes 8 de febrero a los 88 años de edad tras una larga trayectoria artística.

La lamentable noticia fue confirmada por la actriz Regina Alcóver. En cuestión de segundos, las redes se inundaron con sentidos mensajes de despedida hacia el reconocido productor.

Algunos artistas como Marcelo Oxenford y Camucha Negrete se pronunciaron a través de un programa de televisión. Mientras que otros usaron las redes sociales para despedirse del legendario creador.

A fines del 2020, Cattone padeció un cuadro severo de prostatitis aguda que lo llevó ser internado en la unidad de cuidados intensivos. En ese momento, pudo recuperarse, pero con el tiempo, la situación se habría agravado al punto de ya no poder soportar los estragos de esa enfermedad.

Regina Alcóver

“Gracias siempre gracias por todas las cosas que viví en ese teatro”, expresó la actriz Regina Alcóver luego de anunciar el fallecimiento de Osvaldo Cattone. En su cuenta de Facebook, agregó: “Siempre estarás en mi corazón, gracias por todo querido amigo del alma”

Artistas se despiden de Osvaldo Cattone, actor y director de teatro. Foto: captura Twitter

Marcelo Oxenford

El actor Marcelo Oxenford se enlazó en vivo con el programa Mujeres al mando, donde se mostró muy afectado por la pérdida de su colega y gran amigo, a quien conoció durante 34 años.

“Sabía que estaba mal, pensé que iba a salvarse de esta... Perdóname, no puedo hablar, que Dios lo tenga en su gloria, que haga mucho teatro en el cielo, se nos adelantó, a todos nos va a tocar. Ojalá no haya sufrido”, expresó el intérprete argentino entre lágrimas.

Camucha Negrete

La actriz peruana Camucha Negrete, quien mantuvo una estrecha relación con Osvaldo Cattone, reveló detalles sobre la muerte del director de teatro.

“Menos mal que se quedó dormido, menos mal que se ha ido dormidito, que no ha sentido la muerte. Ha dormido y ha amanecido muerto... He hablado con una persona de la casa y me ha comentado que ha amanecido muerto, no se ha dado cuenta. Era un hombre totalmente vital. Él sacaba energía de donde no tenía para hacer las cosas, te transmitía vitalidad”, expresó la artista para Mujeres al mando.

Mónica Sánchez

“Descansa en paz Osvaldo Cattone. Una vida apasionada, creativa, orgullosa, llena de vigor y juventud. Gracias por todo”, fue el mensaje de la actriz Mónica Sánchez en Twitter.

Artistas se despiden de Osvaldo Cattone, actor y director de teatro. Foto: captura Twitter

Tatiana Astengo

Por su parte, la actriz Tatiana Astengo escribió: “Una real perdida. Falleció Osvaldo Cattone. Gracias por tanto. Apostó por el arte en un país tan complejo para entenderlo. Esperaba que pasara todo esto para volver a actuar en con estupendo personaje, no se pudo. ¡Qué triste todo esto!”

Artistas se despiden de Osvaldo Cattone, actor y director de teatro. Foto: captura Twitter

Ebelin Ortiz

Mientras que la actriz Ebelin Ortiz recordó su paso por las obras teatrales del creador argentino. “Osvaldo Cattone, me quedo con los encuentros después de función en los que me dabas consejos, con tu energía arrolladora, con tus verdades a la cara, con incidencias compartidas, con tu amor al teatro. Gracias y que tengas un hermoso camino”

Artistas se despiden de Osvaldo Cattone, actor y director de teatro. Foto: captura Twitter

A la cadena de mensajes se sumaron más reconocidos artistas como Mayella Lloclla, Laly Goyzueta, Christian Meier, André Silva, entre otros.

Artistas se despiden de Osvaldo Cattone, actor y director de teatro. Foto: captura Twitter

