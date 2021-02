Miley Cyrus no solo realizará una presentación dedicada al personal médico que está luchando para salvar vidas frente a la COVID-19, sino que también sorprenderá con un espectáculo que cerrará el Super Bowl.

Se trata del famoso after party del Súper Tazón 2021, que se transmitirá en vivo y que lleva por nombre The Big Concert for Small Business, pues es un evento benéfico que planea ayudar a las pequeñas empresas.

“ Verizon otorgará 10 millones de dólares a pequeñas empresas a través de LISC, una organización nacional sin fines de lucro que invierte en viviendas asequibles, desarrollo económico, salud, educación y empleos en todo el país. Para iniciar el programa, Verizon está produciendo The Big Concert for Small Business”, detalló Verizon en su sitio web.

El espectáculo estará a cargo de la comediante Tiffany Haddishm, pero contará con la presencia y el talento de Alicia Keys, Christina Aguilera, Brandi Carlile, Brittany Howard, Eric Church, H.E.R., Luke Bryan, Jazmine Sullivan y Miley Cyrus.

Alicia Keys, en una entrevista para Billboard, expresó que desea colaborar con el desarrollo de las pequeñas empresas y que quiere transmitirles inspiración durante el concierto.

“Las personas pueden esperar sentirse realmente comprometidas, motivadas, inspiradas y sentir el amor de los demás, quienes se unen para apoyarse mutuamente. En este momento, lo necesitamos tanto”, declaró la cantante.

El after party del Super Bowl se llevará acabo luego del juego entre Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs, alrededor de las 21.00 (hora peruana). El concierto se trasmitirá vía online a través de las cuentas de Verizon en Twitter, YouTube, Twitch y TikTok.