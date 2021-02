Mauri Stern responde a críticas por no comentar show de ‘Sandro’ en Yo soy

Mauri Stern, el jurado más polémico de Yo soy, grandes batallas, se pronunció en Instagram tras ser blando de duras críticas por no opinar sobre la participación de ’Sandro’, quien se enfrentó a ’Marilyn Manson’ el sábado 6 de febrero.

Después de que ambos participantes compitieran, el exintegrante de Magneto elogió a Mike Bravo, imitador de Manson por su calidad y potencia vocal. “Es hermosamente complejo y eso requiere de mucha dedicación, mucha técnica, mucha inteligencia. Más allá de lo que me digan alrededor de todo esto, yo estoy fascinado de haberme encontrado contigo”, le dijo.

Sin embargo, cuando Cristian Rivero le consultó si opinaría sobre el show que ofreció ’Sandro’ al cantar y bailar el clásico “Rosa... Rosa”, el también productor musical respondió “Bueno, que me ayuden mis compañeros porque ya hablé mucho”, lo cual le valió ser cuestionado por usuarios en redes sociales.

Ante dicha situación, Mauri Stern aseguró que no habló sobre la presentación de Tony Cam solamente por falta de tiempo y se animó a lanzar la misma vía Instagram. “Los escucho, tienen razón. Ayer (6 de febrero) se me fue el tiempo y no hablé de ‘Sandro’, ahí les va: maravilloso, precioso, gran, gran imitador y contrincante de Yo soy. ¡Los quiero!”, fueron las palabras del mexicano.

Mauri Stern explica por qué no opinó sobre show de 'Sandro' en Yo soy. Foto: Mauri Stern/ Instagram

Yo soy: El versus entre ‘Sandro’ y ’Marilyn Manson’

El sábado 6 de febrero, en medio de gran expectativa por parte de sus fans, ‘Sandro’ y ‘Marilyn Manson’ se enfrentaron en el escenario de Yo soy, grandes batallas.

Para esta ocasión, Tony Cam eligió interpretar el tema “Rosa... Rosa”, mientras que su contrincante luchó por obtener un lugar en la tribuna de consagrados con “Tourniquet”.

