Jennifer Lawrence sufre accidente al grabar una película para Netflix

La actriz Jennifer Lawrence sufrió un accidente durante el rodaje de una cinta para Netflix. Según Deadline, el hecho ocurrió cuando la reconocida estrella de Hollywood filmaba una complicada escena con efectos especiales.

De acuerdo a dicho medio, la artista terminó herida por el impacto de un vidrio durante el rodaje de Don’t look up (No mires hacia arriba).

Luego de este accidente, la producción tuvo que suspender las grabaciones mientras Jennifer Lawrence se recupera. Sin embargo, estas podrían retomarse el próximo lunes 8 de enero.

Jennifer Lawrence se comprometió hace poco con el galerista de arte Cooke Maroney. Así lo informó su representante al periódico Los Angeles Times.

Don’t look up

La nueva cinta de Netflix es una comedia que está bajo la dirección del reconocido Adam McKay. Además, esta producción cuenta con la participación de Leonardo DiCaprio.

Asimismo, Don’t look up tiene a grandes estrellas de cine como parte del elenco. Entre ellas destacan: Meryl Streep, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett, Jonah Hill, Matthew Perry y Himesh Patel.

