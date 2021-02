Nicola Porcella: “EEG, el origen no es el origen sin mí y Rafael Cardozo”

Nicola Porcella recordó sus días en Esto es guerra durante la emisión de En boca de todos este viernes 5 de febrero.

El modelo peruano fue invitado al programa por su cumpleaños número 33. Allí compartió una amena plática con los conductores del espacio de entretenimiento.

El recordado ‘Capitán de las Cobras’ habló de sus inicios en Esto es guerra y el significado que tiene en su vida por haber pertenecido al programa reality durante los primeros años.

Como se recuerda, la nueva temporada del programa de competencia se llamó EEG, el origen. Integrantes históricos como Yaco Eskenazi y Mario Hart fueron presentados en el espacio de América TV.

Nicola habló sobre Rafael Cardozo

Al respecto, Nicola habló de la esencia del programa tras su nueva denominación. Según indicó, no sería lo mismo (al llamarlo “el origen”) sin la presencia de Rafael Cardozo y él.

“No, no, lo que pasa es que es distinto... Es más, en el reality, definitivamente Rafael era mi némesis, era con quien se enfrentaba siempre, era el que me sacaba de mis casilla, pero siempre hubo ese amor-odio que la gente no lo entendía”, comentó el ex chico reality.

“Rafael es mi hermano, sin decirlo que suene soberbio, porque está mucha gente importante, pero Esto es guerra, el origen no es el origen sin Nicola y Rafael”, agregó Porcella.

Cabe recordar que el modelo regresó a los programas de competencia el año pasado. Él no estuvo en Perú, sino que integró el reality de Televisa Guerreros 2020.

