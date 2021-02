Tenso momento. Este 5 de febrero, Tony Succar y Mauri Stern, jurados de Yo soy, grandes batallas, protagonizaron una intensa discusión en la reciente edición del programa.

La gresca inició tras las interpretaciones de ‘Silvio Rodríguez’ y ‘Bad Bunny’. Los integrantes de la mesa de calificación dejaron sus comentarios para poder elegir la mejor imitación.

El músico recomendó el uso de autotune en las presentaciones, luego de haber escuchado la performance del trapero. “No puede sonar a él sin esa herramienta”, dijo Succar.

Sin embargo, Mauri Stern se mostró en contra de tal petición. “En un concurso de imitación no puedes hacer eso. No puedes agarra a un tipo, ponerle autotune en vivo si el canto debe de hacerlo bien”, manifestó el integrante de Magneto.

Al escuchar esto, su colega y amigo contradijo su comentario con una fuerte afirmación. “Mauri, tú no sabes lo que es autotune”, dijo con expresión de certeza.

Stern no tomó de buen agrado las palabras de su compañero, quien decidió responderle sin titubeo. “¿De qué hablas? No me insultes. Estoy hablando de un concurso donde tienen que cantar afinado y si lo urbano usa eso en producción”, señaló.

“Si este es un concurso donde tiene que imitar y cantar, ¿cómo se te ocurre que vamos a meter autotune si no están en un estudio? (...). Es lo peor que te he escuchado decir, Tony. Lo siento mucho”, agregó el cantante mexicano.

Tras esto, ‘Bad Bunny’ le pidió calma al jurado ante el tenso momento. Finalmente, él recibió otra oportunidad y regresó a la mesa de consagrado.

