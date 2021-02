Lucía de la Cruz venderá polladas para sobrellevar la crisis de la pandemia

Se reinventa. La cantante peruana Lucía de la Cruz anunció que venderá polladas para solventar sus gastos debido a que la pandemia la ha afectado económicamente por la cancelación de conciertos.

En una entrevista para el programa Magaly TV, la firme, la intérprete criolla contó que con este nuevo emprendimiento intenta callar a quienes especulan que realiza shows privados.

“Ahora me voy a dedicar a las polladas, voy a hacer ‘El pollo nalgón de Lucía de la Cruz’ para que después no anden diciendo que me meto a las casas. La gente se pone hablar que yo hago ‘privaditos’. Cómo me gustaría realizar ‘privaditos’ para llevarme mi billetes”, expresó.

Luego, habló sobre la crisis que ella y sus colegas artistas se encuentran atravesando ante la falta de shows presenciales. Además, negó haber recibido un bono por parte del Ministerio de Cultura.

“La situación del artista es muy dura porque el animador tiene su mensualidad, la conductora de un programa, las modelos, los de Esto es guerra, todos están asegurados. Los únicos que estamos mal somos nosotros”, señaló la cantante.

Mencionó que la pandemia la ha hecho reflexionar sobre sus gastos e incluso, en algún momento, pensó en dejar de la música.

“Estoy saludando por los cumpleaños, hago Zoom, show online, esa es mi chamba. Ahora me doy cuenta cuánto vale 10 soles, 20 soles, a cuidar la luz, el agua, el teléfono. Cuánto he aprendido a ser más responsable... Yo quería retirarme de la música, pero todavía no puedo, hasta que Dios lo diga”, agregó. Por su parte, la conductora Magaly Medina le mostró su respaldo.

Lucía de la Cruz realizará su primera pollada el próximo 27 de febrero para poder cubrir sus necesidades básicas.

