Kim Kardashian fue invitada a unirse a las Spice Girls

La estrella del reality Keeping up with the Kardashians (KUWTK), Kim Kardashian, fue invitada a unirse al grupo británico Spice Girls durante las celebraciones por su 25 aniversario desde su formación en 1994.

La invitación fue realizada por Emma Bunton ‘Baby spice’ durante su podcast en Heart FM, realizado el 2 de febrero.

No obstante, la cantante de 45 años precisó que, de aceptar la oferta, Kim Kardashian no podría ocupar su lugar, porque solo hay una ‘Baby Spice’.

“Estoy segura de que el resto de los miembros le dan la bienvenida a Kim en el 25 aniversario del grupo. Sin embargo, no creo que pueda haber dos ‘Baby Spices’ en el grupo”, dijo.

El comentario estaría relacionado con una fotografía que la estrella de los realities publicó en su cuenta de Instagram, luciendo un peinado característico de los 90, con dos coletas y el pie de foto ‘Baby Spice’.

27.1.2021 | Post de Kim Kardashian emulando a las Spice Girls. Foto: Kim Kardashian / Instagram

Por otro lado, en entrevistas anteriores, Emma Bunton, Mel B, Mel C y Geri Horner confirmaron su disposición para participar en el aniversario del grupo. Sin embargo, ante el silencio de Victoria Beckham se especula que declinaría la invitación, tal como hizo en 2019 en su última gira por Reino Unido.

De faltar ‘Posh Spice’, su ubicación dentro de la alineación de Spice Girls podría ser para Kim Kardashian, quien no es ajena a la industria musical al haber estado casada por varios años con el famoso rapero Kanye West y protagonizar el videoclip de su canción ”Feel me” (feat Tyga, 2017) junto con su hermana Kylie Jenner.

Sumado a ello, como se recuerda, la empresaria se animó a probar suerte como cantante en 2011, cuando tenía 31 años. Ella lanzó sin éxito la canción Jam (Turn it up).

