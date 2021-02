Cuto Guadalupe y Chris Milligan aparecen en el videoclip de JordCaz

Los artistas siguen produciendo. Ese es el caso de JordCaz, músico dedicado al hip hop que viene sorprendiendo con su canción “Siempre vivo”, una propuesta bastante impactante desde sus letras hasta la música conectando con un sonido fresco con el que destaca en la escena independiente nacional.

“Siempre vivo” es el nombre de su nuevo single que ya se encuentra en plataformas digitales y cuenta con un atractivo video en el que participan populares personajes que destacan en diferentes ángulos de nuestra realidad popular, desde el deporte hasta la música. La canción fue producida por Elias HT y en el beat destaca Dj Delo.

En el video vemos a un alegre Cuto Guadalupe quien desde el principio brindó su apoyo al artista. El ex futbolista le da vida al video con un contagioso baile lleno de positivismo. También participan en el videoclip personajes como Pupi, cantante de la popular orquesta “You Salsa”, Ginola, integrante de Inkas Mob, Carlos Marroquín, actor nacional, Chris Milligan, recordado cantante de hip hop que en las épocas de los 90s gozo de mucho éxito y las hermanas Foronda del grupo de rock femenino Área 7.

La canción tiene un mensaje de empoderamiento, libertad y fuerza: “Siempre Vivo es un himno a la fe en uno mismo en estos tiempos de tanta incertidumbre. Quisiera que las personas que escuchen sepan que pueden no solo resurgir de las cenizas sino también ser mejores personas. Agradezco a cada uno de los personajes que me acompañan en este video, jamás imagine poder grabar un video con Chris Milligan y Cuto Gudalupe, es increíble” comentó el cantante.

Por su lado, el reconocido ex futbolista añadió: “Yo soy un hombre de fe y si en algún momento alguien me brindó ayuda porque no brindársela a la nueva generación. Me gustó el mensaje y el ritmo de la canción y creo que eso se puede notar en el video, yo feliz bailando en mi restaurante Cuto 16. Me siento muy halagado de que se me considere alguien influyente para esta generación”.