‘Choca’ Mandros sobre asalto a Karen Dejo: “Lo material se recupera”

Los conductores de Estás en todas, Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros, hablaron sobre el robo que sufrió Karen Dejo a unas cuadras de su casa en San Miguel el pasado 3 de febrero, y lamentaron que los casos de asaltos a mano armada sigan ocurriendo en el país en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

“Esto es lo que le está pasando a muchas personas en nuestro país. La inseguridad es cosa de todos los días, en todos los distritos. No estemos en la calle con el celular en la mano. Lamentablemente, nos exponemos. Están usando la modalidad de la entrega de los deliverys de diferentes empresas. Atentos señores, tenemos que tener los ojos bien abiertos en todo momento”, comentó ‘Choca’ Mandros.

“Lo material cuesta, pero se puede recuperar, la vida no”, agregó.

Por su parte, Natalie Vértiz aconsejó no poner resistencia ante cualquier tipo de robo para evitar daños mayores.

“La delincuencia es terrible, puede pasar afuera de tu casa, a una cuadra de tu casa, y no sabemos en qué momento puede pasar. Hay que estar súper atentos y no hacer fuerzas con estos delincuentes, porque puede convertirse en algo peor. Es lamentable y hay que tener mucho cuidado”, añadió la presentadora.

Karen Dejo da detalles de su asalto

Karen Dejo contó que el atraco se produjo al promediar las 5.00 p. m., cuando se disponía a comprar en una tienda cerca de su casa en San Miguel

“Estaba con el celular en la mano, mi billetera, mis tarjetas, mis cosas y, de repente, vino un tipo, me agarró del brazo, me comenzó a samaquear, agarró su pistola, me comenzó a gritar horrible... Yo lo miraba y le decía ‘No, no, no’ y comencé a pensar en mi mamá, en Diosito, en que me tranquilizaba y le daba mis cosas o me rehusaba”, relató vía telefónica para América Espectáculos.

