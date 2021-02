Adiós al eterno Christopher Plummer

Redacción Fama

El actor canadiense Christopher Plummer murió a los 91 años de edad en su casa de Connecticut (Estados Unidos), que compartía con su tercera esposa, con la que estuvo casado durante más de cincuenta años, Elaine Taylor. Tenía una sola hija, fruto de su primer matrimonio.

En el 2012, Plummer se alzó con un Óscar como mejor intérprete de reparto por “Beginners” (Mike Mills, 2011), en la que interpretó a un hombre homosexual que, ya en la tercera edad, salía del closet ante su hijo adulto, interpretado por Ewan McGregor. Aquel reconocimiento le convirtió en el ganador de la estatuilla con más edad (82 años). También tiene el récord de “mayor” nominado (88 veces).

Las otras dos ocasiones en las que fue nominado a dicho galardón fue en 2010 por “La última estación”, como el escritor Tolstói, y en 2018 por “Todo el dinero del mundo” (cuando reemplazó a Kevin Spacey tras las acusaciones de acoso sexual), como el magnate del petróleo J. Paul Getty.

“Christopher es más cálido, pone el corazón en el personaje. De alguna extraña manera, el papel responde mejor al trabajo de Christopher aunque las palabras sean las mismas. Los diálogos de Plummer tienen más resonancia porque su registro es más variado”, contó en aquella oportunidad el director del filme Ridley Scott al diario ABC tras destacar el profesionalismo y energía de Christopher Plummer, que a sus casi 90 años grabó un total de veintidós escenas en apenas nueve días.

Antes de llegar al cine, Christopher Plummer trabajó en radio y teatro. A lo largo de su brillante carrera, tomó parte de más de un centenar de películas, entre ellas, “El hombre que pudo reinar” (1975).

La última cinta en la que participó fue “Puñales por la espalda” (2019); sin embargo, u na de sus películas más emblemáticas será siempre la oscarizada “La novicia rebelde” (1965) , donde compartió créditos con Julie Andrews e interpretó al capitán antinazi Von Trapp.

En una entrevista concedida a The Guardian, Plummer confesó que no tenía un buen recuerdo de esa cinta “porque no lo dejaron cantar’ y se vio obligado a ceder para que otra persona lo doblara. En sus palabras explicó que aquello le dolió mucho, pues su deseo era hacer un musical teatral para la gran pantalla.

Uno de los papeles más memorables de Plummer con la llegada del milenio involucró solo a su voz en la conmovedora película animada de Pixar “Up”, donde interpretó a Charles Muntz, un anciano con la misión de hacer realidad el sueño de su difunta esposa.

