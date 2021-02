William Levy contó anécdota vivida en restaurante de París: “Fue una locura”

El actor cubano William Levy contó una experiencia que vivió en París durante la primera vez que pisó aquella ciudad. En entrevista a un medio colombiano, el artista recordó sus inicios en la actuación.

Como se sabe, él se encuentra en dicho país participando en el rodaje de la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer.

Durante esta estadía en tierras cafeteras, habló con el canal de televisión RCN. En un momento de la charla que tuvo el actor, narró su peculiar anécdota.

“Yo terminaba de ser constructor y tenía este sueño de ser artista. Me fui, me mudé y me empezó a ir bien los primeros tres meses y me dije: ‘¿Sabes qué? Me voy a París’”, dijo Levy.

Durante su discurso, contó que se fue a cenar con una mujer que conoció en la ciudad. Sin embargo, no se percató de la cantidad económica que estaba gastando.

“Yo nunca había estado en París y no sabía los precios. (...) Soy muy comelón, y los primeros platos que traían eran muy lindos, pero muy chiquititos. Y seguía pidiendo. Cuando la vi (la cuenta) en 3 mil dólares, dije: ‘¿What?’. Apenas tenía 4 mil en el bolsillo”, expresó el protagonista de Cuidado con el ángel en la entrevista.

Para salir de aquella situación, el actor fingió un dolor de estómago. “Ella me decía: ‘¿De aquí a donde vamos?’, y yo: ‘A ningún lugar, tengo un dolor de barriga’. Fue una locura”, agregó.

Finalmente, contó que tuvo que sobrevivir el resto de su estadía con una poca cantidad de dinero. Para alimentarse, se iba hasta una gasolinera a comprar ‘spaguetti’.

