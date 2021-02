Mauri Stern revela su deseo de trabajar con Tony Succar

Mauri Stern y Tony Succar se han convertido en buenos amigos desde que ambos coincidieran en el set de Yo soy, grandes batallas.

Como se sabe, los productores musicales fueron presentados como los nuevos ‘jales’ para ocupar los asientos de jurados en el reality de Latina.

A mediados de enero, Mauri Stern compartió desde sus historias de Instagram un mensaje dirigido a Tony Succar. En la publicación, el mexicano señaló la admiración que siente por el ganador de dos Latin Grammy.

“Productor, superhéroe de salsa moderna. My new friend for life (mi nuevo amigo de por vida)”, escribió en aquel entonces.

Tras esto, Mauri Stern conversó con La República y reveló su deseo de trabajar en algún proyecto musical con Tony Succar.

“Creo que Tony y yo seríamos excelentes partners para hacer proyectos musicales. Él me daría lo que varios productores en mi vida me han dado: genialidad, entrega, dedicación e innovación, y creo que yo le daría una percepción artística, repertorio y visión. En conjunto, deberíamos hacer cosas maravillosas, pero hay que darle tiempo al tiempo”, comentó el exintegrante de Magneto.

Asimismo, el exigente jurado de Yo soy, grandes batallas contó que nunca antes había conocido personalmente al percusionista peruano, con quien conectó inmediatamente.

“Somos dos profesionales que estamos en la música, pero que no nos habíamos cruzado. Cuando nos propusieron lo de Yo soy, él me llamó y nos encontramos aquí en Perú”, indicó.

Mauri Stern: “Yo soy no es un concurso de compasión”

Mauri Stern dejó en claro que, a pesar de que los imitadores presenten dificultades personales, en el escenario tienen que dar todo para continuar en batalla.

“O tú ganas o pierdes la batalla, no hay favoritismo, ni porque se superó de algo emocional (en referencia a ‘Ricardo Montaner’), eso se lo aplaudimos como persona, pero tiene que ir a presentarse bien. La compasión está dentro de nosotros, pero no es un concurso de compasión o afinidad, es de actuación”, manifestó a La República.

