Mario Hart sobre su relación con Korina Rivadeneira: “La única en mi vida”

Mario Hart habló sobre su familia durante una reciente visita al set de América hoy, donde emocionó a los televidentes al expresar su amor por Korina Rivadeneira y su pequeña hija.

El actual integrante de Esto es guerra habló sobre su relación de pareja y el cambio en su vida con la llegada de su primogénita, quien nació el 6 de setiembre.

Durante su aparición en el set de América Televisión aseguró que considera que el matrimonio es para toda la vida y reveló el compromiso que asumió al casarse con la modelo venezolana.

“Siempre me educaron que, cuando uno se casaba, era para siempre. El día que le pedí matrimonio a Korina me hice la promesa de respetarla y amarla por el resto de mi vida, que iba a ser la única mujer en mi vida”, expresó Mario Hart a los conductores de América hoy.

También dedicó un tierno mensaje a su bebé: “Es la mayor bendición que ha llegado a nuestras vidas. Los dos estamos babeando, es increíble cómo este pedacito de persona ha hecho que nos amemos más todavía”.

Del mismo modo contó que hubieron muchas personas que le advirtieron que la llegada de un nuevo integrante a la familia modificaría la relación. Sin embargo, el chico reality aseguró que solo ha logrado afianzar el amor que tiene hacia ella.

“Nos decían que, cuando llega el bebé, hay muchas relaciones que se quiebran porque se dedican al bebé y dejan de lado su relación como pareja. Pero yo no me imagino mi vida con Lara y sin Korina (...). Yo he decidido amar a Korina, respetarla, eso pesa por sobre todas las cosas”, finalizó.

Mario Hart recordó antiguas coreografías de Combate

El piloto visitó el set de En boca de todos y se reencontró con Christian Domínguez, quien también fue uno de los capitanes históricos de Combate. Ambos fueron retados a bailar las antiguas canciones del reality y sorprendieron con sus pasos.

Mario Hart y el cantante intentaron replicar las coreografías de “Teke Teke”, “Inténtalo” y la icónica canción “Todo el mundo sabe que Combate es bacán”.

