Manolo Rojas revela que otro de sus hermanos lucha contra la COVID-19

El cómico peruano Manolo Rojas continúa atravesando por una difícil situación junto a su familia debido a que otro de sus hermanos, Antonio Llanos Ibáñez, se encuentra luchando contra la COVID-19.

Según informó El Popular, el familiar del humorista vive en Cañete, donde las condiciones para los enfermos de coronavirus son precarias.

“Lo peor es que allá no hay recarga de oxígeno, me mandan a Lurín y de ahí a Villa María del Triunfo. ¿Qué pasa con las autoridades locales? No pueden darle más la espalda al pueblo”, exigió el cómico de El reventonazo de la chola para el medio local.

Considera que es de suma urgencia que se instale una plata de oxígeno como se ha hecho en otras localidades cercanas.

“El gobierno regional prácticamente no existe, que imiten lo que se hizo en Huaral, donde se unió la iglesia con los empresarios para concretar tremendo proyecto”, agregó. “La gente se sigue muriendo y a pocos les importa, no sean tan indolentes”, mencionó.

Manolo Rojas lamentó la muerte de su hermano y manager, Carlos Rojas, quien fue víctima del coronavirus en setiembre del 2020. “No sé cómo viviré sin ti. Eres mi alma gemela, el mejor, el genio. Por ti estoy donde estoy, no sé cómo haré para soportar”, escribió en Facebook, en ese entonces.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.