‘Julo Iglesias’ peruano en Yo soy Chile: A mis 57 años aún sigo soñando

Roberto Pereda nació, creció y echó raíces en Trujillo, durante su juventud había sido un músico que soñaba con presentarse en el recordado programa Trampolín a la fama, pero al formar su hogar dejó de lado su vida artística para trabajar haciendo taxi y “cumplir sus responsabilidades” como esposo y padre. Sin embargo, guardó la ilusión de algún día poder mostrar su talento a través de la pantalla chica.

El artista norteño confiesa que su vida cambió a los 50 años, cuando se armó de valor para presentarse al casting de la tercera temporada de Yo soy, sin imaginar que terminaría en primer lugar. Todo lo que vino después, fue como “volver a nacer”, comenta.

- Luego de ganar la tercera temporada de Yo soy ¿Se imaginó que en adelante se dedicaría a la música?

Definitivamente no, yo fui con un afán de entrar al programa, de lograr ser conocido y que la gente me vea en televisión, claro que sí tenía la ilusión de ganar, pero habían participantes muy fuertes, con mucho talento y con trayectoria.

Yo era un provinciano que llegó y no conocía absolutamente a nadie, por eso doy fe de que el programa es neutral, que se dedica a buscar talentos y el que gana, gana por el público.

- ¿Cómo llega a Yo soy Chile?

Yo venía siguiendo el concurso desde hace mucho tiempo atrás, seguía la participación de Harold Gamarra en la segunda temporada de Yo soy Chile y me pareció interesante, vi que Harold estaba en un muy buen nivel (...) Como yo tengo amigos del colegio en Chile, familiares, ellos me animaron a ir y yo mandé primero mi video a la producción para ver si tenía posibilidades de estar en el programa y me dijeron sí.

Me arriesgué porque estuve encerrado en mi casa desde febrero de 2020 y me animé a salir del país para participar en este programa.

- En su casting ante el jurado se le notó nervioso...

Yo siempre soy nervioso, es una de mis características, yo no puedo dominar mis nervios, siempre los tengo y cada vez que yo salgo en un programa televisivo, así sea en Yo soy que es mi casa, antes de salir al escenario me muero de miedo, tengo nervios, es como si fuera la primera vez, me imagino que voy a pedir agua como en mi primer casting, que se me seca la garganta, se me vienen un montón de fantasmas a la cabeza.

- ¿Qué es lo que le resulta más difícil de imitar en Julio Iglesias?

Lo más difícil para mí es proyectar la sensualidad de Julio, porque yo puedo hacer el movimiento, puedo hacer la voz, pero Julio es un cantante que manejó su carrera del lado sensual y yo soy todo lo contrario, soy el otro lado de la moneda.

Tengo una vida muy tranquila, entonces para mí proyectar esa sensualidad es difícil, lo que me pide el jurado cuando salgo al escenario es que yo me crea el dueño del escenario, el dueño del mundo (...) Pero a veces uno se mira al espejo y dice ‘pero yo no soy tan bonito como Julio Iglesias’ como para seducir.

- ¿Es muy diferente la dinámica en Yo soy Chile?

En audición te presentas tal cual, la diferencia es que acá en la audición cantamos la canción completa como si fuera una gala, pero es una audición, entonces te maquillas tú solo, consigues tu ropa y si le gusta al jurado sigues pasando y si no te mandan a sentencia igual que en Perú.

- ¿Cuál es su meta en Yo soy Chile?

Llegar a las galas con los músicos en vivo, cuando me ayuden con la caracterización, cuando tenga todas las herramientas para poder hacer un mejor papel, a eso estoy apuntando y estoy luchando para llegar a esa etapa del programa. Que la gente me conozca y sepa de mi trabajo.

¿Cómo se prepara para cada gala?

Ensayo en la mañana una hora, en la tarde dos hora o una hora, estoy viendo los videos del artista y trato de ser orgánico porque si comienzo a hacer todo lo que hace el artista, cuando salga al escenario va a ser mecánico, eso no me gusta porque me siento limitado. Entonces yo trato de hacerlo natural, ya en las siguientes galas sí es con referencia, entonces se van a fijar en cómo estoy vestido, cómo se movió, ahí sí vamos a hacer la actuación.

- Muchos peruanos siguen su presentación en Yo soy Chile, también la de Sebastián landa y Harold Gamarra...

Agradezco mucho a toda la gente que nos sigue porque hay muchos que nos quieren. Sebastián es extraordinario imitando a José Feliciano y Harold que es un fuera de serie imitando a Emmanuel, yo intentando llegar al nivel de ellos y trabajando duro porque yo gané una temporada, ellos no ganaron, pero de lejos merecieron ganar sus temporadas.

A veces un concurso es así, al final el voto es del público y el público se engancha con alguien. Por ejemplo en mi temporada yo era muy hincha del muchacho que quedó en segundo lugar, que hacía de Robert Plant, él es un extraordinario cantante, nuestra amistad permanece hasta ahora con casi todos los muchachos de Yo Soy en esa época. Aquí también estamos tratando de salir adelante y de dejar el nombre del Perú en alto, también queremos que la gente conozca nuestro trabajo.

- ¿Cómo toma el resultado de su duelo con su amigo Emmanuel?

Justo me ponen con mi compatriota y Harold está en un nivel muy alto, este muchacho es chancón, está trabajando bastante fuerte y el personaje de él es muy rico en la escenografía, con el movimiento está teniendo más puntos también, si hace la voz exacta más el movimiento del artista, entonces él tiene un porcentaje muy alto de seguir pasando.

Yo tengo que hacer la sensualidad de Julio Iglesias porque las canciones son suaves, es una lucha bastante fuerte. Harold ganó a buena ley, lo hizo muy bien, estoy muy contento por él porque me ganó bien.

- A sus 57 años, ¿diría que cumplió su sueño de dedicarse a la música?

Cuando era joven, mi máximo anhelo era que mis canciones se escuchen en la radio y que alguna vez el destino me diera la oportunidad de salir en televisión, así sea en televisión local, en Trujillo hay un canal.

Mi sueño más grande era salir en Trampolín a la fama, pero como yo de joven vivía en el campo allá en Trujillo, entonces habían muy pocas posibilidades de ir a Lima para presentarme en el programa, esos sueños se fueron diluyendo y nunca tuve la oportunidad de salir ahí hasta que el programa desapareció. Entonces me dediqué a cantar en orquestas.

Llegué a cumplir 50 años y dije ‘hasta aquí, se acabaron mis sueños, ya no más, ya no me quiero imaginar, ya no me quiero ilusionarme porque a los 50 si ya no lo logré, ya no se va a dar’, aparte yo era taxista y trabajaba con mi esposa, tenía una responsabilidad.

Entonces aparece Yo soy y a los 50 años me cambia la vida, me hizo creer nuevamente en que Dios existe porque a esa edad ganar un concurso cuando ya pensaba que ya no, es como volver a la vida, es como di Dos me hubiera dado una oportunidad más, nunca digas ‘se acabó’. Nada está perdido mientras haya vida, mientras se tenga la ilusión y las ganas, a mis 57 años sigo soñando.

