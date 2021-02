Josimar responde a denuncia por abandonar lujosa casa en deplorable estado

El programa Magaly TV, la firme difundió una denuncia pública contra el cantante de salsa Josimar Fidel. Los dueños de una lujosa vivienda en Las Casuarinas lo acusaron de haber abandonado la residencia en un deplorable estado.

En el reportaje se muestran imágenes de la piscina con agua verde, el jardín seco, los baños sucios y varias puertas rotas. Toda esta información llegó hasta la conductora Magaly Medina debido a que, según contó ella, conoce a la familia que le rentaba la casa a Josimar.

Sin embargo, a esta acusación se suma una deuda por 8.000 soles a la asociación por la vigilancia. El salsero no habría cumplido con los términos del alquiler antes de mudarse a su nueva casa ubicada en Asia.

En medio de la polémica que surgió en las redes sociales, Josimar Fidel decidió responder a la denuncia de los propietarios.

Aseguró, a través de Instagram, que no pudo comprar la casa por la crisis de la pandemia, por lo que solo la alquiló hasta diciembre del 2020.

“Solo asumimos el alquiler de la casa hasta el día de nuestra mudanza, lo que sucedió hace casi tres meses atrás. Desde ese mes nadie le ha dado mantenimiento a la casa y, obviamente, en ese tiempo y sin limpieza puede lucir como lo han observado. Sin embargo no nos pueden decir ‘descuidados’ cuando siempre, mediante historias o en diferentes programas de TV, la casa nunca se vio sucia o descuidada. Incluso solo dos días antes de mudarnos, hice una nota para la TV (Latina) desde el jardín donde se apreciaba la piscina y el grass en perfectas condiciones”, escribió el salsero.

josimar fidel

Sobre la deuda que mantiene por la vigilancia, el intérprete de “La protagonista” culpó a su promotora y afirmó que esta ya se encuentra en negociaciones con los propietarios del inmueble.

“En cuanto a los temas de deudas y mantenimiento de la urbanización, esto lo ve la promotora ‘Alo Perucho’, empresa que asumió mis gastos personales y artísticos desde que se formó Josimar y su Yambú. La promotora ya está haciéndose cargo de esa situación desde hace días, pues hay temas pendientes con la casa debido a que hay muchas cosas que aún están ahí y no hemos podido retirar. Además todo el dinero de la garantía (US$ 8000) con el que la casa se ha quedado y no se ha mencionado”, manifestó.

josimar fidel

