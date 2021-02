Yako Eskenazi a Patricio Parodi en EEG: “Eres un competidor fuera de serie”

Un momento de tensión vivió Patricio Parodi en Esto es guerra, luego de que su futuro en el programa quedara en manos de ‘Los combatientes’, quienes tuvieron que elegir el equipo del que formaría parte.

Tras la derrota de ‘Los guerreros’ en una de las competencias, Yako Eskenazi destacó el desempeño del popular ‘Pato’ en el reality, quien expresó su deseo de integrar el equipo liderado por el reconocido ‘Capitán histórico’.

“Eres un competidor fuera de serie”, aseguró Yaco Eskenazi en medio de la posibilidad de que el concursante pudiera integrar su equipo.

Asimismo, Parodi no pudo ocultar su desconcierto al pensar que sería elegido en ‘Los combatientes’.

“No tiene ni pies, ni cabeza lo que va a pasar. Por más que esté en la suerte del sobre. ¿Qué hago yo allá? Si jamás he estado allá y creo que es la elección de todos los competidores, siempre lo has recalcado. Es el origen, ¿no? En el programa que empezaste. Jamás en mi vida he pisado ‘Combate’, Gian Piero”, dijo el chico reality al evidenciar su incomodidad por dicha situación.

Finalmente, Patricio Parodi continuará en el equipo que conformó desde sus inicios: ‘Los guerreros’.

Con esta elección se terminaron de formar los dos equipos de Esto es guerra y ya podrán empezar los enfrentamientos.

