Tony Succar explica por qué eligió a ‘Bad Bunny’ en Yo soy, grandes batallas

Tonny Succar utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la elección de ‘Bad Bunny’ ante su batalla contra ‘Ricardo Montaner’ en la última edición de Yo soy, grandes batallas, el último 3 de febrero.

El músico explicó por qué decidió votar por el imitador cantante urbano. En su mensaje de Twitter señaló que fueron motivos técnicos, pues Hugo Apaza no tuvo una buena caracterización del venezolano.

“Hay que evaluar la presentación de la noche... la ejecución en ese momento. Fue una gran sorpresa lo del conejo malo, pero también veo talento en él”, dijo el cantautor.

Así también, pidió que no desmerezcan el esfuerzo del caracterizador de Bad Bunny para llegar a la silla de consagrado, solo por representar al ‘trapero’. Él resaltó que el género urbano no es inferior a los otros.

“No discriminen a un talento por el género, música es música... y lo urbano tiene su magia”, sentenció Succar.

Mensaje de Tony Succar sobre el imitador de Bad Bunny. Foto: captura/Twitter

Tony Succar sobre su experiencia en Yo soy

En conversaciones con La República, el compositor de salsa habló sobre su primer mes siendo jurado de Yo soy, grandes batallas lejos de su vida en Miami.

“Es algo que me está gustando mucho, pero tengo miedo de eso. Mira, eso puede ser peligroso para mi matrimonio, para mi carrera musical. Tengo muchos proyectos en Miami y todo esto es muy bonito, pero no lo sé. A mí me gusta la vida aquí”, comentó el artista.

Como se recuerda, él integra la mesa de los calificadores en la reciente temporada del reality de imitación, junto a Maricarmen Marín, Katia Palma y Mauri Stern.

