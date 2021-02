Natasha Dupeyrón revela que es sobreviviente de abuso sexual

La actriz mexicana Natasha Dupeyrón reveló que fue víctima y ahora sobreviviente de abuso sexual y pidió a sus seguidoras que no se queden calladas ante este tipo de violencia.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de 29 años contó su experiencia y cómo se animó a hacerlo pública.

Natasha Dupeyrón, conocida por sus papeles en las telenovelas De pocas pulgas, Qué pobres tan rico, La casa de las flores o la nueva versión de Quinceañera, alzó su voz de protesta contra la violencia de género, y de lo difícil que es enfrentar cualquier tipo de ataque.

La artista mexicana relató que la invitaron a colaborar en una canción, junto con 18 mujeres más para apoyar a un movimiento feminista.

“Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir, pero fui porque es un movimiento que amo, aunque tenía este sentimiento extraño”, comentó.

No obstante, Natasha Dupeyrón jamás pensó que dicho proyecto la animaría a revelar el abuso que sufrió.

“Empecé a cantar la canción y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme muy profundo... Me estoy tratando de hacer la muy fresca porque no quiero ser vulnerable, pero hay veces que está bien serlo”, comentó.

“La frase era ‘no nos vamos a callar’ y se repetía y mientras la cantaba me di cuenta que por eso no podía ir, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan. Me sentí identificada con lo que estaba cantando”, añadió.

Asimismo, la actriz de La casa de las flores resaltó que cuando una persona es víctima de abuso no debe culparse. Ella aconsejó a sus seguidores a canalizar la situación y hablar si se sienten preparadas.

“Estoy aquí, compartiendo esta parte de mí que no se quiere quedar callada, pero tampoco sabe cómo hablar porque no es fácil. Ser valiente requiere de muchas cosas y porque creo que todo es a su debido tiempo (...), pero tampoco sabes cómo es todo a su debido tiempo porque es importante escucharnos primero, perdonarnos, entender que no es nuestra culpa, tener todo en orden para poder decir ‘esta soy yo y lo que viví y hoy me atrevo a decirlo en voz alta’. Porque no es fácil”, indicó.

“No es fácil ser vulnerable o saberte víctima. No es fácil vivir un abuso y, entonces, no te juzgues si todavía no puedes hablar, aunque tengas ganas porque requiere de un montón de cosas y un trabajo personal y mucho amor propio, de mucho amor de tu gente. Todo a su debido tiempo”, explicó.

Dónde denunciar violencia de género en el Perú

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

