‘Myriam Hernández’ se queda en Yo soy pese a fuertes críticas del jurado

‘Myriam Hernández’ vivió un difícil momento en el escenario de Yo soy, grandes batallas al no lograr convencer al jurado con su presentación.

La imitadora fue retada por ‘Mijares’, quien, por segunda vez, fue en busca de un lugar en el sillón de consagrados e interpretó el tema “El privilegio de amar”.

Por su parte, Allie García quien encarna a la intérprete chilena intentó defender su sitio en la competencia con la canción “Herida”.

Si bien ambos participantes recibieron duras críticas en el momento de su evaluación, fue ‘Myriam Hernández’ quien experimentó unos minutos de tensión al estar a punto de dejar la competencia, ya que tras varias presentaciones, no logró ser constante con su imitación, según lo comentado por el jurado.

“’Myriam Hernández’ hoy te he sentido un poco nerviosa, a raíz de tu presentación de ayer por las cosas que te hemos dicho. Creo que has salido con ganas de estar, pero a la vez muy nerviosa. Es una canción muy exigida la que has cantado. Estuviste desafinada en varias partes, pierdes el control a la hora de llegar a los altos”, sostuvo Katia Palma.

“’Myriam’, en tu caso, el pasar de algo excepcional a algo mediano, no es suficiente. Siento que lo tienes dentro de ti, que es lo que nos entristece. Es cuestión de que tú pongas seguridad en tu cabeza. Eso es lo que sentí”, manifestó Mauri Stern.

En el momento de la votación, Tony Succar, Katia Palma y Maricarmen Marín decidieron darle otra oportunidad a la imitadora, a pesar de que el exintegrante de Magneto sugirió que ambos participantes abandonen la competencia.

