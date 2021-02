Lizardo, actor de Rebelde, se reinventa y vende comida en México

Por la pandemia del coronavirus, muchas figuras del ambiente artístico se han visto obligadas a reinventarse para que su economía no se vea afectada.

Este es el caso de Lizardo, el actor español que participó en exitosas producciones de Televisa, como Rebelde, Cuando me enamoro, entre otras. Ante esta crisis que se vive a nivel mundial, el artista ha decidido poner en practica su talento culinario.

En una entrevista que ofreció al programa Hoy, el artista contó que se está dedicando a vender fideuá, un platillo típico de su tierra natal, Valencia, España, para poder sobrevivir mientras se le presentan nuevos proyectos televisivos.

“El fideuá es como una paella, pero de fideos, uno de los platos más conocidos de Alicante, de mi tierra, de Valencia”, explicó el actor en el mencionado programa matutino.

El también cantante ha dicho que han contratado sus servicios en un par de oportunidades. “Hemos hecho dos para muchas personas; ya sabes, son paellas haciendo fideuá, entre otras cosas”, reveló.

Sin embargo, a pesar de que Lizardo asegura que cocina bien, prefiere volver al mundo de la actuación. “Hay que reinventarse en todo pero lo que espero es que me salga lo que sé hacer, porque los fideuás me salen bien, pero no como la actuación”, expresó el reconocido actor español.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.