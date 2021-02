Karen Dejo sufre asalto a mano armada a cuadras de su casa en San Miguel

Una víctima más de la delincuencia. Karen Dejo fue asaltada a mano armada a tan solo tres cuadras de su casa en San Miguel, el pasado miércoles 3 de febrero.

La excompetidora de Esto es guerra contó que el atraco se produjo al promediar las 5.00 p. m., cuando se disponía a comprar en una tienda cerca a su domicilio.

“Estaba con el celular en la mano, mi billetera, mis tarjetas, mis cosas y, de repente, vino un tipo, me agarró del brazo, me comenzó a samaquear, agarró su pistola, me comenzó a gritar horrible... yo lo miraba y le decía ‘No, no, no’ y comencé a pensar en mi mamá, en Diosito, en que me tranquilizaba y le daba mis cosas o me rehusaba”, señaló vía telefónica para América Espectáculos.

Karen Dejo indicó, además, que recién el día 5 de febrero acudirá a ver las cámaras que grabaron el incidente para intentar dar con el sujeto, quien perpetró el robo en una moto lineal que llevaba el logo de una conocida empresa de delivery.

Finalmente, la bailarina se mostró indignada por el incremento de la delincuencia en nuestro país. “He tenido una pistola en la cara por un celular... Nunca pensé que en la esquina de mi casa y a plena luz del día me iba a pasar esto”, aseveró.

Por el momento, Karen Dejo permanece alejada de la televisión y dedicada por completo a su trabajo en redes sociales.

Hace algunos días, Esto es guerra anunció que la bailarina sería suspendida del programa por haber incumplido los protocolos de bioseguridad contra el coronavirus.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.