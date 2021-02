Giuliana Muente sobre su papel de Úrsula en Princesas: Es ternura y maldad

Giuliana Muente es la última hija del cantante Beto Danelli y hermana de la también cantante Sandra Muente. Pese a heredar el talento para el canto, prefirió confiar en su pasión para la actuación y tras su debut televisivo, viene conquistando al público con su personaje de Úrsula Machuca en la teleserie Princesas.

La actriz que creció en un ambiente artístico recuerda con su característico humor cómo fue descubriendo su vocación para la interpretación gracias al ejemplo de su hermana mayor, hasta que decidió estudiar Artes Escénicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

-Eres hija de Beto Danelli y hermana de Sandra Muente. ¿En tu familia siempre hubo arte?

¡Sí! Desde que soy chiquita crecí en un mundo artístico, mi abuela por parte de papá cantaba, los hermanos de mi papá cantan y él fue el único que ejerció toda la carrera de cantante pero en sí toda la familia de ese lado son todos artistas.

Y bueno, por el lado de mi mamá también, baila hermoso, le encanta el arte, hace manualidades preciosas, pinta hermoso, mi abuelo era pintor también, entonces por todos lados había algo de arte.

-¿Siempre quisiste ser actriz?

Siempre, desde que tuve 8 años yo comencé a hacer mi primer taller de teatro y ya sabía que quería ser actriz. En mi cuarto, mi pasatiempo favorito era cantar, me imaginaba que había público y luego vi a Sandra en una obra de teatro y dije: ‘Eso hago yo en mi cuarto, entonces eso existe, es una carrera’.

Giuliana Muente y Patricia Portocarrero en la teleserie Princesas. Foto: Giuliana Muente Instagram

-¿Sandra y tú son muy unidas?

Por supuesto que sí. Somos tres hermanos: Sandra, que es la mayor, Jean Franco, que es el del medio y yo que soy la menor. Los tres somos super unidos, Sandra ha sido siempre nuestro ejemplo de todo lo que es artístico, porque los tres cantamos. Ella siempre nos da el empujoncito para salir adelante.

-He leído buenos comentarios acerca de tu personaje de Úrsula Machuca en la serie Princesas. El público la quiere pese a ser parte de los villanos, ¿cómo se logra eso?

Úrsula es una persona sumamente tierna y sumamente manipulable, entonces no tiene la maldad dentro de ella, sino que se deja manipular por la mamá y la hermana y yo creo que, en ese sentido, la gente ha logrado mucha empatía con ella. Se han podido identificar con ella porque a veces uno actúa y hace algunas cosas no porque realmente le nazca, sino porque estás en un medio y te sientes manipulado y creo que ahí está lo bonito de Úrsula, que en el fondo tiene un alma pura, inocente y simplemente actúa, copia lo malo para sentirse parte de su núcleo, pero en el fondo no es mala.

-¿Cómo construiste a Úrsula?

Fue complicado porque de todas maneras había que jugar entre esta ternura y esta maldad que por ratos salía. Es todo un reto de verdad poder hacerlo pero lo disfruté muchísimo y creo que al final se ha logrado un producto que creo que la gente está disfrutando.

-¿Cómo surgió la química con Patricia Portocarrero, tu mamá en la serie?

¡Maravilloso! Patricia viene de toda la impro, el claun y yo vengo de una carrera de la PUCP, de actriz. Debo confesar que uno de mis fuertes es la comicidad y la impro también (...) Cuando llegué con Patricia, ella me dijo ‘tú haces impro’ y yo le dije que sí, esa es la parte que más disfruto. Hicimos un match increíble, ella me recibió con los brazos abiertos, me enseñó mucho porque habían cosas de la televisión que yo todavía no manejaba.

Andrea Luna, Patricia Portocarrero y Giuliana Muente interpretan a Zamara Machuca, Maldina Machuca y Úrsula Machuca. en la teleserie Princesas. Foto: Giuliana Muente Instagram

-¿Es muy diferente el ritmo televisivo al teatro?

Es muy diferente, con Patricia hicimos un match maravilloso, jugamos muchísimo y más o menos venimos de la misma escuela en cuanto a la comicidad. Ambas somos actrices de comedia, ella con años de experiencia y sin duda la tomo como una gran compañera y guía en este primer debut en la televisión.

-¿Qué es lo que más te costó al entrar en la piel de Úrsula?

Lo que más me ha costado es el tema de estar en televisión y poder darle esa diferenciación del teatro, porque yo vengo del teatro y hay códigos que se manejan, ese fue el reto principal.

Ahora, como personaje me encariñé mucho con Úrsula, no se me hizo difícil entrar en su cuerpo. Yo hice la novela con 10 kilos de sobrepeso, tenía una enfermedad hormonal recién diagnosticada cuando comencé a grabar y aumenté de peso, Úrsula también pasa por estos temas en la novela, la ponen a dieta y Zamara se burla porque está gordita.

En ese sentido, me pude identificar mucho con ella en ese momento porque yo pasaba también por algo así. Eso también fue un poco difícil porque a veces uno se mimetiza con su personaje, entonces si a Úrsula la molestaban con el peso, de repente Giuliana también se sentía un poco rara con respecto a ese tema.

-¿Cómo llegas a la serie Princesas?

Yo venía de hacer algunos castings para ProTV desde chica por algunos contactos. Ellos ya tenían mi perfil pero hasta ese momento no habían encontrado uno en el que yo podría calzar y cuando escriben el personaje y empiezan a buscar actores, me encuentran.

(...) Llegué al casting y duró dos horas con Carla Quispe y nos matábamos de risa. Salí de ese casting ganadora en el sentido no de que ya había quedado en el papel pero un actor cuando sale de su casting suele decir ‘no lo hice tan bien o pude dar más’. En este caso, yo salí feliz porque me había divertido y había jugado tanto que yo dije ‘no importa el resultado, finalmente hoy es un día maravilloso’.

Al cabo de un tiempo me escriben y me dicen que había sido seleccionada y te imaginas la celebración. Me lo dieron un 9 de octubre que es cumpleaños de mi papá, para mí fue un regalo del cielo.

-¿Cómo te gustaría que sea el final de Úrsula en Princesas?

Me gustaría que siga por este camino donde ya se le ve más la parte bondadosa, yo creo que la gente ya vio cómo ha sido manipulada y ahora está comenzando a ver este lado amable de ella, este lado amoroso, también este lado sexy que ella tiene. Me gustaría verla superando temas tan complicados, como el tema del peso que a muchas chicas también les afecta, para que vean que ella lo vive tranquila.

-¿Qué otros personajes te gustaría explorar?

Me gustaría alguna villana, un personaje de mala. Creo que buscaría otro lado y también un personaje que vaya más con el drama y menos por la comedia, como parte de un reto como actriz.

-¿Cómo manejaste la situación del rubro artístico por la pandemia?

Ha sido horrible, se han parado muchos proyectos de teatro. Yo tenía dos obras para presentar, incluso ya no hay posibilidades de que se presenten. Solo nos queda el tema de las grabaciones y eso que ahora tampoco podemos por esta cuarentena.

Como actrices y actores estamos sumamente frustrados, lo único que puedo hacer en mi caso es dictar cursos de teatro por zoom. Estoy trabajando con Preludio, la escuela de Denisse Dibós, y con Arte & Escena, que es la escuela de Miguel Zuloaga.

-Tienes un lado musical, ¿piensas explorarlo más?

Me encantaría hacer teatro musical. Ahora me estoy formando con Denisse Dibós para poder próximamente actuar en una de sus obras de teatro. Me encantaría también sacar una canción mía.

Giuliana Muente adelanta que desea llevar su talento a México, país donde vivió durante algunos años de su infancia. “Allá he tenido un par de castings en este año que no han salido por la pandemia, pero igual hay varias oportunidades”, confiesa.

La actriz es consciente de que no todo lo que se ve en la pantalla chica es de calidad, por lo que promete seguir alimentando su arte para entregarlo al público. “Creo que nuestro país también necesita de actores que estén formados, que han estudiado y darle buena calidad al público. Yo no quiero dejar de darle eso a mi país”, reflexiona y se despide.

