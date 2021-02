Yo soy: Mauri Stern decepcionado con la presentación de ‘Ricardo Montaner’

La edición del martes 2 de febrero de Yo soy, grandes batallas tuvo a ‘Beto Cuevas’ como retador, quien llegó al set para enfrentar a ‘Ricardo Montaner’.

El imitador del cantante chileno cantó “Día cero”, mientras que el caracterizador del venezolano entonó “Será”.

Tras las presentaciones de ambos artistas, los miembros del jurado se mostraron decepcionados. Sin embargo, Mauri Stern lanzó los comentarios más fuertes contra Hugo Apaza, ya que siendo consagrado no dio la talla y tuvo desafinaciones.

“La elección del tema juega un papel muy importante. ‘Será’ es un gran tema, pero lo que te está pasando es que andas confiado, te estás desconcentrando, pero estás apresurado en el tiempo. Tiendes a querer correr y empezaste con ciertas desafinaciones que no habíamos visto de ti, pareció que te dio miedo el final y todo eso te resta puntos”, dijo Mauri, quien minutos antes se había puesto de pie tras la presentación de ‘Mon Laferte’.

“Tienes que tener mucho cuidado. El potencial está, pero no fue una buena presentación de ese nivel”, agregó el integrante de Magneto.

A pesar de las duras críticas, el jurado de Yo soy, grandes batallas decidió dar una nueva oportunidad a ‘Ricardo Montaner’.

¿Cómo volvió ‘Ricardo Montaner’ a Yo soy, grandes batallas?

Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner, regresó como consagrado al programa tras dos duras batallas contra ‘Dyango’, quien fue uno de los favoritos de la competencia.

“No quería irme sin antes agradecerles ese cariño que me brindan y me han brindado durante esta temporada de Grandes batallas. Uno como participante tiene que estar de acuerdo con la decisión del jurado; sin embargo, siento que voy a extrañar el escenario y a ustedes, así que no me voy contento”, dijo Jairo Tafur en un video publicado en sus redes sociales.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.