Yo soy Chile: ‘José Feliciano’ peruano sueña con cantar en Viña del Mar

Músico, emprendedor y soñador. Así es Sebastián Landa, artista peruano que se aventuró en plena pandemia a llevar su talento hasta Santiago de Chile, donde participa en el programa Yo soy con la imitación de José Feliciano.

Luego de concursar en varias ediciones del formato peruano de Yo soy y de hacer carrera como solista, el músico nacido en Tumbes atravesó duros momentos con la llegada de la pandemia del coronavirus. Probó suerte trabajando en un hotel y luego con un emprendimiento de postres al lado de su novia.

Sin embargo, Sebastián Landa no dudó en invertir lo que quedó de sus ahorros para trasladarse a Santiago de Chile y colocarse nuevamente bajo los reflectores de Yo soy. Esta vez, bajo la atenta mirada del jurado conformado por la cantante Myriam Hernández, el actor Cristián Riquelme y el presentador de Viña del Mar, Antonio Vodanovic.

Llegaste al casting de Yo soy Chile con la canción “Qué será” ¿Dirías que esa es tu canción preferida de José Feliciano?

Para mí esa es la canción que más demuestra mi sentir. Yo vengo de un pueblo pequeño del norte, de Tumbes, una ciudad muy linda, muy rica en lo que es el turismo, las playas, la comida, su gente es super amable y el Gobierno peruano centralizado lo tiene olvidado, muchos creen que Tumbes es una ciudad de Piura.

“Qué será” es la canción que me identifica, pero si me preguntas por la canción que más me gusta, tengo muchas preferidas de Feliciano.

En tu casting cantaste con Myriam Hernández...

¡Sí! Canté “Para decir Adiós”, en Viña del mar 2006, que fue la tercera vez que José Feliciano estuvo aquí en Viña la cantó con Myriam y yo le dije ‘hay que cantar un pedacito’ y Myriam es un amor de persona, es lo máximo, super humilde como artista, como persona, aceptó cantar un pedacito y todo salió increíble.

¿Qué te animó a viajar a Chile para participar en la tercera temporada de Yo soy?

Yo me enteré por una periodista amiga mía que me avisó del casting en Yo soy y me dijo que envíe un video (...) Cuando envío mi casting online, producción me dice ‘nos ha encantado y sería lo máximo que puedas venir’. Por temas de pandemia ha sido muy difícil venir, yo estoy aquí por mis propios medios.

Igual la producción es super cuidadosa, nos ayudan con el tema de los exámenes PCR, hay que estar siempre monitoreados, sanos para poder grabar los programas en vivo, nos recogen del lugar donde estemos

Algunos participantes de Yo soy en Perú opinaron que es injusto que no reciban algún viático en plena pandemia ¿Compartes esa opinión?

Claro que sí, nosotros somos los primeros que dejamos de trabajar y los últimos que empezaremos a trabajar, porque no pueden haber conciertos, no se pueden abrir discotecas, yo creo que lo que dicen los chicos de la producción de allá (Perú) no es falso. Igual yo me siento agradecido por la oportunidad que me dieron porque es una vitrina importante.

Para ser una primera vez que vas al casting y empiezas a participar en el programa, a lo mejor te permites que no te den nada, porque a las finales sabes que termina la temporada y lo vas a recuperar porque te sale trabajo.

Pero en estas circunstancias en las que estamos con esta pandemia tan grande, por un poco de consideración de repente se les puede ayudar a los chicos, a las finales este programa no convoca nuevos, ya son artistas consagrados.

¿Cómo percibes al público chileno?

¡Bien! Me he quedado impactado, antes de venir investigué la carrera de José Feliciano y resulta que Chile es el país que más lo escucha, es el país donde ha tenido más rebote, más acogida, entonces yo dije ‘este es mi público’.

Pensaste en algún momento dejar de lado la imitación a José Feliciano

El homenaje yo lo hago porque me gusta, incluso he llegado a estar con José y a él le gusta que yo lo haga con respeto, con mucha responsabilidad también. He llegado a conversar con la esposa de José y siempre me agradece y me recalca que la imitación es buena porque yo lo hago con respeto, yo no lo hago por burlarme ni por hacer payasadas y si hago una broma, es la misma que hace José.

No creo que deje el homenaje, voy a seguir haciéndolo hasta que Dios me lo permita y José quiera.

¿Qué harías con el premio si llegaras a ganar Yo soy Chile?

Invertiría en producción musical, de repente comprarme un equipo porque a mí me gusta producir también, me gusta grabar. Lo que ahorita se debería hacer si te cae un dinero es invertirlo porque no estamos para gastarnos la plata, para desperdiciar las oportunidades, hay que pensar en el futuro, no sabemos cuándo va pasar la pandemia.

Sebastián Landa participó en el formato peruano de Yo soy en 2012. Foto: Sebastián Landa Instagram

¿Tú sientes que puedes ganar en Yo soy Chile?

Me encantaría, es complicadísimo. Acá hay participantes internacionales muy buenos, está ‘Axl Rose’ de Paraguay, es muy bueno, Brian Johnson, Emmanuel que es Harold Gamarra, es buenísimo, ‘Julio Iglesias’ también está aquí, ‘Luis Miguel’, ‘Luis Fonsi’.

Hay muy buenos participantes, yo soy feliz con que pueda llegar a la etapa donde se toca con la banda de Viña del Mar, con eso ya me doy por bien servido.

Sebastián Landa participa en la tercera temporada de Yo soy Chile como José Feliciano y es uno de los favoritos a llegar a la final del concurso. Foto: Sebastián Landa Instagram

Sebastián Landa sueña con pisar el escenario de Viña del Mar y revela que uno de sus grandes propósitos durante su estadía en el país sureño es llegar a tocar con los músicos del evento de la Quinta Vergara. “Viña es un festival que ha traído artistas no solo latinoamericanos sino que ha venido Elton John, personas super reconocidas”, comenta con ilusión. “Lo que más anhelo es poder tocar con esos músico en vivo”, añade.

El tumbesino de 27 años confiesa estar sorprendido por el cariñoso recibimiento del público chileno, pero tampoco deja de lado el apoyo incondicional de su público peruano, que sigue gala a gala su participación en Yo soy Chile, donde los miembros del jurado ya han dicho más de una vez que él “es José Feliciano”.

