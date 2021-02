Mike Biagio sobre su lucha contra la COVID-19: “Me cuesta un poco respirar”

El pasado domingo 31 de enero, Gloria Sierra, la esposa de Mike Biagio, usó sus redes sociales para revelar que el actor mexicano se encontraba delicado de salud tras haberse contagiado de coronavirus.

En su mensaje, la también actriz pidió ayuda a sus seguidores para conseguir un balón de oxígeno.

“Pido y solicito con todo el amor del mundo que quien rente tanques de oxígeno por favor me pasen su contacto para localizarlos”, escribió en Instagram.

Tras varios días en silencio, Mike Biagio, conocido por haber trabajado en telenovela La Madrastra, conversó vía telefónica con el programa mexicano De primera mano para contar sobre su estado.

“Ya me estoy sintiendo cada vez mucho mejor, ya no tengo fiebre, me cuesta un poquito respirar. Si inflo los pulmones… las costillas, la panza me cuesta un poquito, entonces me recomiendan que esté acostado boca abajo con las manos hacia arriba, siempre tratando de esforzarme lo menos que pueda para que el bicho afecte lo menos que pueda”, comentó el intérprete, quien contó que padeció por la fiebre y fuertes dolores corporales.

En medio de su lucha contra la COVID-19, Mike Biagio, envió un mensaje de reflexión sobre la importancia del cuidado para evitar contagiarse y no poner en riesgo a tus familiares.

“Creo que todos nos creemos que a nadie nos va a pasar, de pronto nos sentimos como intocables, tenemos muy mala información, también de pronto de gente que dice unas cosas… de pronto no sabes ni qué creer”, contó.

“Yo creo que lo importante, y lo vengo haciendo desde que esto empezó, es cuidarse, cuidarse sea por lo que sea hay que cuidarse. Todos tenemos familia, ya sea esposo, hijos, abuelas… Gente que depende de nosotros tanto económicamente como en lo espiritual y en lo amoroso, entonces a cuidarse mucho”, finalizó el actor.

