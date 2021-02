Mauri Stern y Katia Palma protagonizan tenso momento en Yo soy

La más reciente edición de Yo soy, grandes batallas tuvo un momento muy intenso luego que Mauri Stern y Katia Palma no compartieran las mismas opiniones.

Todo empezó cuando la cómica comentó sobre la imitación de ‘Beto Cuevas’, quien llegó al set para retar a ‘Ricardo Montaner’.

“Qué bueno de verte por aquí. Muy parecido el timbre, pero hubo muchas fallas, notas imprecisas y falta de dicción. Necesitas mejorar eso, no ha sido una presentación mala, pero te he escuchado mejores”, dijo Katia Palma sobre Daniel Purizaga.

Los comentarios de la humorista sorprendieron a Mauri Stern, quien interrumpió a la su colega para dar sus descargos.

“Perdón, pero digo la verdad. Si estamos en Yo soy, grandes batallas… no se me ocurre a mí que hagamos Yo soy, escuelita. Me sale del alma, pero no estamos en la escuelita”, dijo el productor, a quien Maricarmen Marín le pidió que no ofenda a los participantes con sus comentarios.

“Pero para mí ha sido buena, no le he echado flores “, refutó Katia Palma.

Ante la repuesta de Palma, Stern volvió a dar su punto vista y cuestionó el análisis de su compañera.

“Perdón que lo diga. Decir ‘buena’ (sobre la presentación de ‘Beto Cuevas’) en Grandes batallas es muy atrevido”, indicó.

“Él (‘Beto Cuevas’) con pies de plomo se tiene que regresar a su casa. Vamos a ser constructivos, te tienes que escuchar porque no afinaste en ninguna sola nota. No estás preparado”, dijo el jurado de Yo soy, grande Batallas, quien fue respaldo por Tony Succar.

