La ovacionó. Mauri Stern no pudo ocultar su emoción al ver la enérgica presentación de Oriana Montero (’Mon Laferte’) en la reciente edición de Yo soy, grandes batallas, este 2 de febrero.

‘Josimar Fidel’ llegó al set del programa para retarla por su puesto en la silla de consagrado. Los artistas se batieron a un ajustado duelo de caracterización en el espacio televisivo de Latina.

Luis Alberto Quesquén cantó “Por la misma moneda”, mientras que ‘Mon Laferte’ entonó a todo pulmón el tema “Orgasmo para dos”.

La interpretación de la imitadora generó la exaltación del integrante de Magneto, quien se paró de su asiento para hacer notar su satisfacción. Recordemos que en una fecha pasada, el mexicano hizo lo mismo frente a la joven.

“Estoy muy emocionado. Me paré, me emocioné. Es muy hipnotizante. La gente me dice ‘¿Por qué te gusta tanto?’. Por esto (señalando a la cantante)”, dijo Mauri Stern tras la caracterización de la artista.

Por mayoría de votos, ‘Josimar’ no pudo destronar a su oponente y agradeció a la producción por darle la oportunidad de cantar en el programa.

‘Mon Laferte’ ignora críticas

La imitadora de la artista chilena se pronunció por las críticas en su contra que pedían su retiro de la competencia.

“La verdad yo ni los tomo. No tomo esos comentarios porque la verdad es que yo estoy tratando de hacer lo mejor posible porque me encanta este escenario, me encanta lo que hago, me encanta la música, me encanta Mon Laferte e imitarla”, dijo Oriana Montero en una anterior edición de Yo soy, grandes batallas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.