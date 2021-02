Maricarmen Marín sobre Mauri Stern: “Le dio un aire distinto a Yo soy”

Mujeres al mando, programa conducido por Maricarmen Marín, tuvo como invitado a Mauri Stern, quien desde que pisó Perú ha causado muchas sorpresas con sus duros comentarios hacia los competidores de Yo soy, grandes batallas.

El jurado y la conductora aprovecharon el espacio para aclarar que no mantienen ningún tipo de enemistad, algo que se había especulado en redes por sus opiniones dividas sobre los imitadores.

Mauri Stern indicó que separa la amistad de su trabajo en Yo soy, grandes batallas.

“Yo creo que a Maricarmen la caigo bien, pero no de jurado. O sea, cuando es corte y volteamos somos espectaculares, pero cuando entramos de jueces somos (mira serio a la cámara)”, comentó.

Asimismo, el productor mexicano, quien protagonizó un tenso momento con Katia Palma, dejó en claro que se lleva bien con los otros miembros del jurado. Además, destacó que Maricarmen Marín no coincida con él y lo enfrente, ya que es parte de la temática.

“Me tiene bien observado, cada palabra que digo, si le gusta o no le gusta, pero también hay cierta autenticidad en ella que me gusta, porque cuando no le caigo bien, no le caigo bien, pero no hacía mi persona”, agregó Mauri Stern.

Por su parte, Maricarmen Marín se mostró agradecida por las palabras de Mauri Stern y confesó que Yo soy necesitaba a alguien como él.

“Quiero decir señor Mauri que desde que el día que usted llegó a Latina, le ha dado un aire distinto a Yo soy, tengo que decirlo, me gusta. Nos llevamos increíble, Mauri es muy divertido, tiene su corazoncito también”, reveló.

