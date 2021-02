Johanna San Miguel: “Gracias, Perú, porque me permiten entretenerlos”

Johanna San Miguel no ocultó su emoción ante la gran acogida que ha tenido esta nueva temporada de Esto es guerra.

Luego de su regreso al reality, donde está a cargo de la conducción al lado de Gian Piero Díaz, se mostró muy agradecida con todos los televidentes por la fidelidad que le tienen al programa, la cual ha quedado reflejada en los 22 puntos de rating que ha logrado el último martes 2 de febrero.

“Estoy re feliz porque el programa sigue manteniendo su liderazgo desde sus inicios. Yo estaba muy nerviosa porque no sabía cómo el público iba a recibir mi regreso, pero me han felicitado. Doy gracias por los bonitos mensajes de los seguidores. Gracias al Perú porque me permiten entretenerlos. Su cariño es fabuloso”, expresó la presentadora de TV.

Además, San Miguel también habló sobre la buena relación que existe con Díaz y recordó las bromas que este hacía cuando era parte de Combate.

“Lo recordamos como una anécdota y nos hemos matado de risa como locos. Nosotros nos llevamos muy bien y hay bastante química desde el primer día”, contó la animadora.

Por otro lado, EEG: El Origen, se ha convertido en el programa con mayor sintonía de la TV nacional. Le siguen, De vuelta al barrio con 21.2, Princesas con 20.2, La Rosa de Guadalupe con 13.4, Yo soy con 12.5 y Magaly TV, la firme con 11.9.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.