El actor Adam Driver fue acusado de agresión física y emocional por la reconocida actriz portuguesa Lídia Franco.

“Puede ser un excelente actor, pero es una persona terrible”, expresó la artista de 76 años durante una entrevista, realizada el 29 de enero, en el podcast Era O Que Faltava con Ana Martins y Rui Maria Pêgo, para Radio Comercial.

Sin embargo, la acusación más seria contra Adam Driver fue la de agresión física y emocional a la que sometió a la actriz detrás de las grabaciones de The Man Who Killed Don Quixote (El hombre que mató a Don Quijote) en 2017.

“Él me agredió físicamente. Me atacó. Pero no tenía nada que ver con la escena. Fue un ataque camuflado con una silla”, indicó.

La intérprete manifestó algunos comentarios sobre el comportamiento del actor durante el rodaje.

“Una de las cosas que empezó a hacer en España fue exigir que, en los ensayos, todos los técnicos salieran de la meseta. Él lo exigió y siguió haciéndolo en Portugal, pero algunos técnicos portugueses se negaron, por lo que fueron despedidos”, agregó.

No obstante, Lídia Franco explicó que debido a los contratos firmados por parte de ella y la producción no podían hacer nada.

“Me dieron permiso para dejar la película. Me dijeron que era horrible lo que estaba haciendo, pero que no podían hacer nada. Tenían las manos atadas (contractualmente), me quedé allí soportándolo”, precisó.

Por su parte, Driver no ha respondido a la acusación realizada por la actriz.

Es conocido que Adam Driver se muestra esquivo a la hora de brindar entrevistas e incluso habría abandonado de mala manera una conversación pactada en Fresh Air de NPR con Terry Gross, luego de que este le mostrara un clip de Marriage Story (Historia de un matrimonio).

