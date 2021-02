Tony Bennett, legendario cantante, padece alzhéimer

La familia del cantante estadounidense Tony Bennett reveló a través de un comunicado que el artista padece alzhéimer, enfermedad que le fue diagnosticada en el 2016.

Tony Bennet, de 94 años, es considerado una leyenda del jazz y su trayectoria artística es comparada con la de su gran amigo Frank Sinatra, con quien compartió el escenario algunas veces.

La esposa del cantante aseguró que Bennett no ha presentado los síntomas comunes de la enfermedad como episodios de terror, rabia o depresión.

Mientras que Gayatri Devi, doctor que diagnosticó al músico, contó para la revista AARP: “Él está haciendo tantas cosas, a los 94 años, que muchas personas sin demencia no pueden hacer... Realmente es el símbolo de esperanza para alguien con un trastorno cognitivo”

Según el medio Page Six, el interprete de clásicos como “The way you Look tonight” expresó su preocupación por su salud por primera vez en 2015 cuando tuvo problemas para recordar los nombres de los músicos de su orquesta. El diagnóstico fue confirmado un año después.

Pese a los problemas que le puede causar el alzhéimer, Tony Bennett no ha abandonado su pasión por la música. Por el contrario, se ha refugiado en el arte para sobrellevar la enfermedad.

Ahora, prepara un nuevo proyecto musical junto a la famosa Lady Gaga. Se trata de la secuela del disco Cheek to Cheek de la intérprete de “Bad romance”, que será estrenado este año.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.