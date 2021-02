Sergio George sobre Yahaira Plasencia en EEG: “Eso hace Jennifer Lopez”

El regreso de Yahaira Plasencia al reality Eso es guerra 2021 causó sorpresa entre sus seguidores. Muchos cuestionaron si la cantante continuaría con su carrera musical e internacionalización.

Ante las preguntas que inundaron sus redes, la intérprete de “Ulalá” hizo una transmisión en vivo con su productor musical Sergio George. Allí, ambos aclararon cuál es su postura sobre el programa de América TV.

“Yo no entiendo cómo la gente puede pensar que para entrar a un show que es número uno en rating en el país entero es un bajón, no tiene sentido”, expresó Sergio George.

Por su parte, Yahaira Plasencia aseguró que no abandonará su carrera musical. “Para mí, no es retroceso. La temporada de verano será divertida. No voy a dejar mi carrera de lado”, mencionó.

Además, durante la emisión de América Hoy, el músico estadounidense respaldó la decisión de la cantante y la comparó con famosas como Jennifer López y Beyoncé, quienes también han sido parte de programas de televisión durante su carrera artística.

“Es muy buena idea estar en ese show... A la misma vez, por la pandemia, no se puede hacer mucho por acá”, expresó en referencia a la nueva cuarentena.

Para el productor musical, se puede “manejar varias cosas a la vez” y Esto es guerra le permite a Plasencia mantenerse en vigencia en el Perú.

“Yahaira tendrá que buscar la forma de cantar mientras está en el show. Eso hace Jennifer Lopez, Beyoncé... El público es quien la pide y manda. Hay que complacer al público”, señaló el músico.

Yahaira Plasencia y Sergio George vienen preparando un nuevo tema que, por el momento, se titula “Dime”. Ambos revelaron que el videoclip será grabado en el país con bailarines peruanos.

