‘Mon Laferte’ se pronuncia tras comentarios que piden su salida de Yo soy

‘Mon Laferte’ ha sido duramente criticada en las redes sociales por muchos usuarios que piden su salida de Yo soy, grandes batallas.

Oriana Montero, imitadora de la cantante chilena aseguró que no hace caso a las críticas negativas y, por el contrario, dijo que está enfocada en perfeccionar su personaje en cada presentación.

“La verdad yo ni los tomo. No tomo esos comentarios porque la verdad es que yo estoy tratando de hacer lo mejor posible porque me encanta este escenario, me encanta lo que hago, me encanta la música, me encanta Mon Laferte e imitarla”, indicó la participante.

“Yo le presto atención a la gente que me dice mensajes positivos, que me motivan y que me aconsejan. Al final, la gente puede decir una cosa y otra. Entonces, yo decidí que eso no me iba a afectar y que iba a tomar todos esos comentarios para hacerme más fuerte en la competencia”, agregó.

Además, la cantante evidenció su emoción al hablar acerca de los emotivos elogios que ha recibido por parte de Mon Laferte.

“El hecho de que Mon Laferte me mencione, que diga que me ama, creo que (con eso) se me olvida todo lo demás. No me importa si dicen, si no dicen, porque a mí esos comentarios no me paran, más bien me motivan para demostrar de qué estoy hecha en el escenario”, finalizó Oriana Montero durante el detrás de cámaras del programa.

